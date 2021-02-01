https://ria.ru/20210201/golos-1595568009.html

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"

Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:46

2021-02-01T18:46

2021-02-01T18:54

микелла абрамова

шоу "голос"

культура

шоу-бизнес

егор крид

светлана лобода

первый канал (телеканал)

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, сообщили в пресс-службе Первого канала.Егор Крид станет дебютирует в роли наставника в шоу “Голос. Дети”, которое стартует на Первом канале.Компанию ему составит Светлана Лобода, которая сначала говорила, что не хочет возвращаться в жюри из-за скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.Юные участники также говорили, что мечтают о таких наставниках, как Сергей Шнуров, Алла Пугачева, Зиверт и Монатик.В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.

https://ria.ru/20200425/1570548910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микелла абрамова, шоу "голос", шоу-бизнес, егор крид, светлана лобода, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко)