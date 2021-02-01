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Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"
Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"
Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:46
2021-02-01T18:54
микелла абрамова
шоу "голос"
культура
шоу-бизнес
егор крид
светлана лобода
первый канал (телеканал)
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, сообщили в пресс-службе Первого канала.Егор Крид станет дебютирует в роли наставника в шоу “Голос. Дети”, которое стартует на Первом канале.Компанию ему составит Светлана Лобода, которая сначала говорила, что не хочет возвращаться в жюри из-за скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.Юные участники также говорили, что мечтают о таких наставниках, как Сергей Шнуров, Алла Пугачева, Зиверт и Монатик.В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.
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микелла абрамова, шоу "голос", шоу-бизнес, егор крид, светлана лобода, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко)

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне шоу "Голос.Дети"

18:46 01.02.2021 (обновлено: 18:54 01.02.2021)
 
© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Первый канал
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети" станут Егор Крид, Светлана Лобода и Баста, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Егор Крид станет дебютирует в роли наставника в шоу “Голос. Дети”, которое стартует на Первом канале.
Компанию ему составит Светлана Лобода, которая сначала говорила, что не хочет возвращаться в жюри из-за скандальной победы на проекте дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.
Юные участники также говорили, что мечтают о таких наставниках, как Сергей Шнуров, Алла Пугачева, Зиверт и Монатик.
В ходе "слепых прослушиваний" каждому из них традиционно нужно выбрать в свою команду по 15 юных артистов, затем конкурсанты пройдут отсев на этапах "Поединки" и "Песня на вылет", после чего победителя выберут телезрители.
Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.
Победительница седьмого сезона шоу Голос.Дети Олеся Казаченко - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля 2020, 01:22Культура
Определился победитель седьмого сезона шоу "Голос.Дети"
 
КультураМикелла АбрамоваШоу "Голос"Шоу-бизнесЕгор КридСветлана ЛободаПервый канал (телеканал)Баста (Василий Вакуленко)
 
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