https://ria.ru/20210218/myasnikov-1597945135.html

Мясников увидел признаки ослабления коронавируса

Мясников увидел признаки ослабления коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что коронавирус становится слабее. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:35

2021-02-18T09:35

2021-02-18T11:20

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

telegram (приложение)

воз

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

здоровье - общество

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что коронавирус становится слабее. Об этом он написал в Telegram-канале.Медик обратил внимание на то, что чем быстрее вирус распространяется, тем ниже смертность от него, причем речь идет именно о проценте, а не об абсолютных цифрах. Последние исследования, проведенные в США и Европе, подтверждают это, добавил Мясников.Он отметил, что смертность пациентов с COVID-19 в реанимациях снизилась почти в два раза, но по "не совсем объяснимым причинам": в первую волну она составляла 42-44 процента, а во вторую — уже 19-25 процентов. Однако в лечении применялись одни и те же препараты, а рекомендации для пациентов в реанимации остались практически идентичными."Проигрывает в силе? Дай-то бог", — заключил медик.Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила о снижении темпов распространения коронавируса в мире. Этого удалось добиться благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи инфекции, в первую очередь вакцинации, пояснила она, призвав страны, где наблюдается такое снижение, по-прежнему соблюдать санитарные меры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/krov-1597942816.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), воз, александр мясников (врач), здоровье - общество, европа, сша, общество