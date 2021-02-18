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Мясников увидел признаки ослабления коронавируса
Мясников увидел признаки ослабления коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что коронавирус становится слабее. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:35
2021-02-18T09:35
2021-02-18T11:20
коронавирус в россии
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telegram (приложение)
воз
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что коронавирус становится слабее. Об этом он написал в Telegram-канале.Медик обратил внимание на то, что чем быстрее вирус распространяется, тем ниже смертность от него, причем речь идет именно о проценте, а не об абсолютных цифрах. Последние исследования, проведенные в США и Европе, подтверждают это, добавил Мясников.Он отметил, что смертность пациентов с COVID-19 в реанимациях снизилась почти в два раза, но по "не совсем объяснимым причинам": в первую волну она составляла 42-44 процента, а во вторую — уже 19-25 процентов. Однако в лечении применялись одни и те же препараты, а рекомендации для пациентов в реанимации остались практически идентичными."Проигрывает в силе? Дай-то бог", — заключил медик.Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила о снижении темпов распространения коронавируса в мире. Этого удалось добиться благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи инфекции, в первую очередь вакцинации, пояснила она, призвав страны, где наблюдается такое снижение, по-прежнему соблюдать санитарные меры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/krov-1597942816.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), воз, александр мясников (врач), здоровье - общество, европа, сша, общество