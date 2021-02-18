https://ria.ru/20210218/myagkov-1598076828.html

Патриарх Кирилл назвал Мягкова скромным несмотря на его популярность

Патриарх Кирилл назвал Мягкова скромным несмотря на его популярность

Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых и любимых в стране артистов, при этом, несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, он всегда оставался РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:50

2021-02-18T18:50

2021-02-18T18:50

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых и любимых в стране артистов, при этом, несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, он всегда оставался очень скромным человеком, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте РПЦ.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище."Посвятив большую часть своей жизни сценическому искусству, Андрей Васильевич стал одним из самых любимых и узнаваемых в нашей стране артистов. Несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, которые можно по праву назвать настоящей классикой отечественного кинематографа, почивший всегда оставался очень скромным человеком", - рассказал патриарх Кирилл.Он отметил, что Мягков хорошо знал и любил русскую культуру, а также "стремился жить в соответствии с духовно-нравственными идеалами, составляющими саму сердцевину этой культуры"."Глубоко опечален известием о кончине народного артиста РСФСР замечательного актера Андрея Васильевича Мягкова. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам почившего. <…> Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Андрея в селениях праведных и сотворит ему вечную память", - подытожил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, андрей мягков, гараж, рсфср, русская православная церковь, чехов