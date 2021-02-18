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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210218/myagkov-1598076828.html
Патриарх Кирилл назвал Мягкова скромным несмотря на его популярность
Патриарх Кирилл назвал Мягкова скромным несмотря на его популярность
Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых и любимых в стране артистов, при этом, несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, он всегда оставался РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:50
2021-02-18T18:50
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых и любимых в стране артистов, при этом, несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, он всегда оставался очень скромным человеком, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте РПЦ.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище."Посвятив большую часть своей жизни сценическому искусству, Андрей Васильевич стал одним из самых любимых и узнаваемых в нашей стране артистов. Несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, которые можно по праву назвать настоящей классикой отечественного кинематографа, почивший всегда оставался очень скромным человеком", - рассказал патриарх Кирилл.Он отметил, что Мягков хорошо знал и любил русскую культуру, а также "стремился жить в соответствии с духовно-нравственными идеалами, составляющими саму сердцевину этой культуры"."Глубоко опечален известием о кончине народного артиста РСФСР замечательного актера Андрея Васильевича Мягкова. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам почившего. &lt;…&gt; Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Андрея в селениях праведных и сотворит ему вечную память", - подытожил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, андрей мягков, гараж, рсфср, русская православная церковь, чехов

Патриарх Кирилл назвал Мягкова скромным несмотря на его популярность

18:50 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых и любимых в стране артистов, при этом, несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, он всегда оставался очень скромным человеком, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте РПЦ.
Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Посвятив большую часть своей жизни сценическому искусству, Андрей Васильевич стал одним из самых любимых и узнаваемых в нашей стране артистов. Несмотря на огромную популярность фильмов с его участием, которые можно по праву назвать настоящей классикой отечественного кинематографа, почивший всегда оставался очень скромным человеком", - рассказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Мягков хорошо знал и любил русскую культуру, а также "стремился жить в соответствии с духовно-нравственными идеалами, составляющими саму сердцевину этой культуры".
"Глубоко опечален известием о кончине народного артиста РСФСР замечательного актера Андрея Васильевича Мягкова. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам почившего. <…> Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Андрея в селениях праведных и сотворит ему вечную память", - подытожил патриарх Кирилл.
Ирония судьбы и Служебный роман: лучшие роли Андрея Мягкова - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 14:32
"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея МягковаВ Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова.
 
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