Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова
19:04 18.02.2021 (обновлено: 19:48 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Друзья и коллеги в Сети почтили память народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он сыграл во многих любимых зрителями фильмах: "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Жестокий романс", "Послесловие" и других.
Сергей Безруков
"Еще одна тяжелая потеря. Не стало Андрея Мягкова. Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актер. Все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина — вот что отличало его от других! От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли — это настоящее искусство".
Гоша Куценко
"С любимыми не расставайтесь". Приходится. Остается память. Кино. И невысказанные добрые слова. Любимый Андрей Васильевич, мы — актеры Школы-студии МХАТ, росли на вашем уме и обаянии. До глубины души артист народа от Бога. Светлая память".
Оскар Кучера
"И каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг". Прощайте, артист! Браво".
Лариса Гузеева
"Вы были добры ко мне. Благодарю судьбу за возможность знать вас. Покойтесь с миром".
Александр Олешко
"Спасибо, Андрей Васильевич Мягков! Очень жаль, когда уходят талантливые и любимые. Светлая память".
Максим Матвеев
"Андрей Васильевич, вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом. Спасибо, что были с нами. Очень жаль".
Елизавета Боярская
"Андрей Васильевич Мягков ушел. Подробный, точный, умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист. Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько. Спасибо вам за все. Светлая память".
Вчера, 13:15КультураЛучшая версия нас. Умер Андрей Мягков