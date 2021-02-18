Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова

"Еще одна тяжелая потеря. Не стало Андрея Мягкова. Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актер. Все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина — вот что отличало его от других! От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли — это настоящее искусство".