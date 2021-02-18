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https://ria.ru/20210218/myagkov-1598068535.html
Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова
Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова
Друзья и коллеги в Сети почтили память народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он сыграл во многих любимых зрителями фильмах: "Ирония судьбы", "Служебный... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:04
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оскар кучера
новости культуры
александр олешко
максим матвеев
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культура
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Друзья и коллеги в Сети почтили память народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он сыграл во многих любимых зрителями фильмах: "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Жестокий романс", "Послесловие" и других.Сергей БезруковГоша КуценкоОскар КучераЛариса ГузееваАлександр ОлешкоМаксим МатвеевЕлизавета Боярская
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оскар кучера, новости культуры, александр олешко, максим матвеев, елизавета боярская, гоша куценко, сергей безруков, андрей мягков

Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова

19:04 18.02.2021 (обновлено: 19:48 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинАндрей Мягков, 1978 год
Андрей Мягков, 1978 год - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Друзья и коллеги в Сети почтили память народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он сыграл во многих любимых зрителями фильмах: "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Жестокий романс", "Послесловие" и других.

Сергей Безруков

"Еще одна тяжелая потеря. Не стало Андрея Мягкова. Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актер. Все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина — вот что отличало его от других! От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли — это настоящее искусство".

Сергей Безруков
актер

Гоша Куценко

"С любимыми не расставайтесь". Приходится. Остается память. Кино. И невысказанные добрые слова. Любимый Андрей Васильевич, мы — актеры Школы-студии МХАТ, росли на вашем уме и обаянии. До глубины души артист народа от Бога. Светлая память".

Гоша Куценко
актер

Оскар Кучера

"И каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг". Прощайте, артист! Браво".
Оскар Кучера
актер

Лариса Гузеева

"Вы были добры ко мне. Благодарю судьбу за возможность знать вас. Покойтесь с миром".
Лариса Гузеева
актриса, телеведущая

Александр Олешко

"Спасибо, Андрей Васильевич Мягков! Очень жаль, когда уходят талантливые и любимые. Светлая память".

Александр Олешко
актер, телеведущий

Максим Матвеев

"Андрей Васильевич, вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом. Спасибо, что были с нами. Очень жаль".
Максим Матвеев
актер

Елизавета Боярская

"Андрей Васильевич Мягков ушел. Подробный, точный, умный, глубокий, бесконечно преданный профессии артист. Мне посчастливилось с ним поработать на одной съемочной площадке. Запомнила его как очень доброго, чуткого и внимательного человека. Очень горько. Спасибо вам за все. Светлая память".
Елизавета Боярская
актриса
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 13:15Культура
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
 
КультураОскар КучераНовости культурыАлександр ОлешкоМаксим МатвеевЕлизавета БоярскаяГоша КуценкоСергей БезруковАндрей Мягков
 
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