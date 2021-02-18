https://ria.ru/20210218/myagkov-1598039221.html

Лукашенко назвал Мягкова настоящим патриотом

Лукашенко назвал Мягкова настоящим патриотом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, заявив, что его... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:57

2021-02-18T15:57

2021-02-18T15:57

андрей мягков

александр лукашенко

общество

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, заявив, что его творчество оставило яркий след в современном искусстве."Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование по случаю смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова", - сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента.Лукашенко отметил, что многочисленные образы, созданные Мягковым на сцене и в кино, снискали всенародную любовь зрителей от Бреста до Владивостока.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова. Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос – эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова. 2021-02-18T15:57 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей мягков, александр лукашенко, общество