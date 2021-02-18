https://ria.ru/20210218/myagkov-1598018910.html

Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными

Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными

Народный артист РСФСР Андрей Мягков оставил в памяти своих зрителей только прекрасные образы без запальчивых выступлений и бесконечных комментариев по всем... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:28

2021-02-18T14:28

2021-02-18T14:28

умер андрей мягков

россия

елена ямпольская

андрей мягков

рсфср

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961948_0:0:1097:618_1920x0_80_0_0_9c286cd0c434ce191b51b7dd071949ef.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков оставил в памяти своих зрителей только прекрасные образы без запальчивых выступлений и бесконечных комментариев по всем вопросам, а образы и искусство бессмертны, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.На своей странице в Facebook Ямпольская отметила, что про Мягкова театральные журналисты всегда знали мало - он был предельно закрыт, в личное пространство посторонних не пускал, да и публично говорил редко и кратко, но всегда четко и по делу."Образы не умирают. Искусство бессмертно, уж простите за банальность. Андрей Васильевич Мягков сделал правильный выбор. И провожаем мы его с простым и светлым чувством благодарности. Искренние соболезнования близким", - заключила Ямпольская.

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, россия, елена ямпольская, андрей мягков, рсфср, госдума рф