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Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными
Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными
Народный артист РСФСР Андрей Мягков оставил в памяти своих зрителей только прекрасные образы без запальчивых выступлений и бесконечных комментариев по всем... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:28
2021-02-18T14:28
умер андрей мягков
россия
елена ямпольская
андрей мягков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков оставил в памяти своих зрителей только прекрасные образы без запальчивых выступлений и бесконечных комментариев по всем вопросам, а образы и искусство бессмертны, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.На своей странице в Facebook Ямпольская отметила, что про Мягкова театральные журналисты всегда знали мало - он был предельно закрыт, в личное пространство посторонних не пускал, да и публично говорил редко и кратко, но всегда четко и по делу."Образы не умирают. Искусство бессмертно, уж простите за банальность. Андрей Васильевич Мягков сделал правильный выбор. И провожаем мы его с простым и светлым чувством благодарности. Искренние соболезнования близким", - заключила Ямпольская.
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умер андрей мягков, россия, елена ямпольская, андрей мягков, рсфср, госдума рф

Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными

14:28 18.02.2021
 
© Мосфильм, 1977Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Мосфильм, 1977
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков оставил в памяти своих зрителей только прекрасные образы без запальчивых выступлений и бесконечных комментариев по всем вопросам, а образы и искусство бессмертны, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Лучшие роли Андрея Мягкова
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"

Гузеева и Мягков в фильме Жестокий романс
1 из 15

Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Б. Чевелев

Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна

Кадр из фильма Гроссмейстер
2 из 15

Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна

© РИА Новости / Б. Чевелев
© РИА Новости / Александр Гладштейн / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"

Евстигнев и Мягков в спектакле На дне
3 из 15

Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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© Мосфильм (1965)

Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова

Кадр из фильма Похождения зубного врача
4 из 15

Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова

© Мосфильм (1965)
© Киностудия "Мосфильм"

Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова

Кадр из фильма Дни Турбиных
5 из 15

Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова

© Киностудия "Мосфильм"
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького

Актеры Анастасия Вертинская и Андрей Мягков в спектакле Дядя Ваня
6 из 15

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / А. Конокотин / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова

Кадр из художественного фильма Надежда
7 из 15

Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова

© РИА Новости / А. Конокотин
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© РИА Новости / Пищальников / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"

А.Мягков и С.Коркошко в фильме Братья Карамазовы
8 из 15

Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"

© РИА Новости / Пищальников
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького

Сцена из спектакля Чайка
9 из 15

Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм" / Перейти в фотобанк

Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова

Кадр из фильма Гараж
10 из 15

Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
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© РИА Новости

Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева

Народный артист СССР Ростислав Плятт в роли тестя и заслуженный артист РСФСР Андрей Мягков в роли зятя на съемках фильма Послесловие режиссера Марлена Хуциева
11 из 15

Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Макаров

Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького

Народный артист РСФСР Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле Перламутровая Зинаида, Московский Художественный академический театр им. М. Горького
12 из 15

Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького

© РИА Новости / Александр Макаров
© Киностудия "Мосфильм"

Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова

Кадр из фильма Служебный роман
13 из 15

Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова

© Киностудия "Мосфильм"
© Кино-Театр.РУ / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова

Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме Ирония судьбы
14 из 15

Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова

© Кино-Театр.РУ
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича

Народные артисты РФ Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля Белый кролик режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова
15 из 15

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича

© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 15

Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 15

Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна

© РИА Новости / Б. Чевелев
3 из 15

Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в фотобанк
4 из 15

Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова

© Мосфильм (1965)
5 из 15

Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова

© Киностудия "Мосфильм"
6 из 15

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова

© РИА Новости / А. Конокотин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"

© РИА Новости / Пищальников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 15

Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева

© РИА Новости
12 из 15

Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького

© РИА Новости / Александр Макаров
13 из 15

Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова

© Киностудия "Мосфильм"
14 из 15

Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова

© Кино-Театр.РУ
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15 из 15

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича

© РИА Новости / Сергей Пятаков
На своей странице в Facebook Ямпольская отметила, что про Мягкова театральные журналисты всегда знали мало - он был предельно закрыт, в личное пространство посторонних не пускал, да и публично говорил редко и кратко, но всегда четко и по делу.

"И вот, сегодня думаешь: завидная судьба. Независимая. Жил человек без оглядки на чьи-то длинные любопытствующие носы. Писал портреты. Сочинял детективы для любимой жены. Прекратил сниматься, как отрезал, когда ощутил, что от большинства современных сценариев его с души воротит. И в памяти нашей не оставил ничего лишнего — ни коллективных писем, ни запальчивых выступлений, ни бесконечных комментариев по всем вопросам. Только образы. Кому повезло, видел Мягкова на сцене ефремовского МХАТа. Ну а Женя Лукашин и Новосельцев Анатолий Ефремович давно вошли в каждую российскую семью. Причем неважно, нравятся по-человечески или нет. Уж какие есть. А они нам всем близкие родственники", - отметила депутат.

"Образы не умирают. Искусство бессмертно, уж простите за банальность. Андрей Васильевич Мягков сделал правильный выбор. И провожаем мы его с простым и светлым чувством благодарности. Искренние соболезнования близким", - заключила Ямпольская.
Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа": умер Андрей Мягков
© РИА Новости / В. Алисов / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма Ирония судьбы
1 из 17

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

© РИА Новости / В. Алисов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

Народный артист РФ Андрей Мягков
2 из 17

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

Актер Андрей Мягков
3 из 17

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Б. Чевелев

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

Кадр из фильма Гроссмейстер
4 из 17

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

© РИА Новости / Б. Чевелев
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм" / Перейти в фотобанк

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

Кадр из фильма Братья Карамазовы
5 из 17

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
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© Мосфильм (1975)

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
6 из 17

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков в роли Новосельцева на съемках фильма Служебный роман режиссера Эльдара Рязанова
7 из 17

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / В. Нисанов

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

Актер Московского театра Современник Андрей Мягков
8 из 17

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

© РИА Новости / В. Нисанов
© РИА Новости / Сергей Иванов

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

Кадр из художественного фильма Жестокий романс
9 из 17

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

© РИА Новости / Сергей Иванов
© РИА Новости / Александр Макаров

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле Перламутровая Зинаида, Московский Художественный академический театр им. М. Горького
10 из 17

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979 / Перейти в фотобанк

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

Кадр из фильма Гараж
11 из 17

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

Актер театра Современник, Народный артист РСФСР Андрей Мягков дома, с картиной Портрет Олега Ефремова
12 из 17

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

Народные артисты РФ Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля Белый кролик режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова
13 из 17

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Юрий Сомов

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня
14 из 17

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

Актер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской
15 из 17

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент России Владимир Путин и артист федерального государственного бюджетного учреждения культуры Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова Андрей Мягков во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле
16 из 17

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

Актер Андрей Мягков
17 из 17

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 17

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

© РИА Новости / В. Алисов
Перейти в фотобанк
2 из 17

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 17

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 17

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

© РИА Новости / Б. Чевелев
5 из 17

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
Перейти в фотобанк
6 из 17

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

© Мосфильм (1975)
7 из 17

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 17

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

© РИА Новости / В. Нисанов
9 из 17

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

© РИА Новости / Сергей Иванов
10 из 17

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

© РИА Новости / Александр Макаров
11 из 17

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979
Перейти в фотобанк
12 из 17

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
13 из 17

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 17

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

© РИА Новости / Юрий Сомов
15 из 17

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
17 из 17

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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