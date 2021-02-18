Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными
Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"
Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"
Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна
Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна
Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"
Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"
Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова
Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова
Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова
Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова
Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"
Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"
Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького
Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова
Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева
Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева
Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького
Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького
Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова
Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова
Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова
Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича
Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева. Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс"
Андрей Мягков в роли Сергея Хлебникова. Фильм "Гроссмейстер" Сергея Микаэляна
Актеры театра "Современник" Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков (справа) в роли Барона в сцене из спектакля по пьесе Максима Горького "На дне"
Андрей Мягков в роли Сергея Чеснокова. Фильм "Похождения зубного врача" Элема Климова
Андрей Мягков в роли Алексея Турбина. Фильм "Дни Турбиных" Владимира Басова
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого, Елена Андреевна — артистка Анастасия Вертинская. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина. Фильм "Надежда" Марка Донского. В роли Надежды Крупской — артистка Наталья Белохвостикова
Андрей Мягков в роли Алеши и Светлана Коркошко в роли Катерины Ивановны. Фильм "Братья Карамазовы"
Сцена из спектакля по пьесе А.П. Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр им. М. Горького
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (слева направо). Фильм "Гараж" Эльдара Рязанова
Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и Андрей Мягков (справа) в роли зятя. Фильм "Послесловие" Марлена Хуциева
Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле "Перламутровая Зинаида", Московский Художественный академический театр им. М. Горького
Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева. Фильм "Служебный роман" Эльдара Рязанова
Андрей Мягков и Барбара Брыльска. Фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" Евгения Каменьковича
"И вот, сегодня думаешь: завидная судьба. Независимая. Жил человек без оглядки на чьи-то длинные любопытствующие носы. Писал портреты. Сочинял детективы для любимой жены. Прекратил сниматься, как отрезал, когда ощутил, что от большинства современных сценариев его с души воротит. И в памяти нашей не оставил ничего лишнего — ни коллективных писем, ни запальчивых выступлений, ни бесконечных комментариев по всем вопросам. Только образы. Кому повезло, видел Мягкова на сцене ефремовского МХАТа. Ну а Женя Лукашин и Новосельцев Анатолий Ефремович давно вошли в каждую российскую семью. Причем неважно, нравятся по-человечески или нет. Уж какие есть. А они нам всем близкие родственники", - отметила депутат.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.