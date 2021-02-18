Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210218/myagkov-1598013897.html
Актера Андрея Мягкова 20 февраля похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Андрея Мягкова 20 февраля похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:14
2021-02-18T16:31
культура
умер андрей мягков
андрей мягков
чехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598011086_0:158:2766:1714_1920x0_80_0_0_0c6501aa43634631e4b0059926cb2152.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба театра.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597972629.html
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598011086_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_d562f38dbccd7bd5b689b5699f43ae90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер андрей мягков, андрей мягков, чехов

Актера Андрея Мягкова 20 февраля похоронят на Троекуровском кладбище

14:14 18.02.2021 (обновлено: 16:31 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве
Цветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба театра.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 11:32
Биография Андрея Мягкова
"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2,с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", - сказано в сообщении пресс-службы.
Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
 
КультураУмер Андрей МягковАндрей МягковЧехов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния