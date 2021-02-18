Актера Андрея Мягкова 20 февраля похоронят на Троекуровском кладбище
14:14 18.02.2021 (обновлено: 16:31 18.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦветы у портрета артиста Андрея Мягкова в холле МХТ им. А.П. Чехова в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба театра.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Вчера, 11:32Биография Андрея Мягкова
"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2,с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", - сказано в сообщении пресс-службы.
Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.