Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Прощание с народным артистом состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Андрея Васильевича Мягкова. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме соболезнований Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что Мягкову были подвластны все сценические жанры - "от трагедии до гротеска".
"Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные, но все они объединены силой его драматического таланта. Каждую роль Андрей Васильевич играл с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры, с обаянием и мастерством импровизации, присущими только ему", - отметил он.
По словам Медведева, фильмы и спектакли с участием Мягкова занимают особое место в российской культуре.
"Их смотрят и пересматривают миллионы зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что актер щедро дарил свое душевное тепло людям.
Вчера, 11:32Биография Андрея Мягкова
"Добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - отмечается в телеграмме.
Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.