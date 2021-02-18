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Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:12
2021-02-18T14:12
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Прощание с народным артистом состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля.Зампред Совбеза отметил, что Мягкову были подвластны все сценические жанры - "от трагедии до гротеска".По словам Медведева, фильмы и спектакли с участием Мягкова занимают особое место в российской культуре.Медведев добавил, что актер щедро дарил свое душевное тепло людям.Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
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умер андрей мягков, россия, андрей мягков, гараж, рсфср, дмитрий медведев, чехов

Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой

14:12 18.02.2021
 
© РИА Новости / Юрий СомовСцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Прощание с народным артистом состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Андрея Васильевича Мягкова. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме соболезнований Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что Мягкову были подвластны все сценические жанры - "от трагедии до гротеска".
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Вчера, 13:43Культура
Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
"Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные, но все они объединены силой его драматического таланта. Каждую роль Андрей Васильевич играл с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры, с обаянием и мастерством импровизации, присущими только ему", - отметил он.
По словам Медведева, фильмы и спектакли с участием Мягкова занимают особое место в российской культуре.
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"Был органичен в любой роли". В России вспоминают Андрея Мягкова
"Их смотрят и пересматривают миллионы зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что актер щедро дарил свое душевное тепло людям.
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 11:32
Биография Андрея Мягкова
"Добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - отмечается в телеграмме.
Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
 
Распространение коронавирусаУмер Андрей МягковРоссияАндрей МягковГаражРСФСРДмитрий МедведевЧехов
 
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