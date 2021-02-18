https://ria.ru/20210218/myagkov-1598012712.html

Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой

Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:12

2021-02-18T14:12

2021-02-18T14:12

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умер андрей мягков

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андрей мягков

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которому были подвластны все сценические жанры - от трагедии до гротеска.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Прощание с народным артистом состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля.Зампред Совбеза отметил, что Мягкову были подвластны все сценические жанры - "от трагедии до гротеска".По словам Медведева, фильмы и спектакли с участием Мягкова занимают особое место в российской культуре.Медведев добавил, что актер щедро дарил свое душевное тепло людям.Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1598002905.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/myagkov-1598002378.html

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597972629.html

россия

рсфср

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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умер андрей мягков, россия, андрей мягков, гараж, рсфср, дмитрий медведев, чехов