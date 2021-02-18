https://ria.ru/20210218/myagkov-1598011809.html

Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"

Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"

Актер Андрей Мягков никогда не хотел дешевой популярности, жил несуетливо и был воплощением понятия "интеллигенция", сказал РИА Новости глава Союза театральных... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:11

2021-02-18T14:11

2021-02-18T14:17

умер андрей мягков

культура

андрей мягков

александр калягин

общество

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актер Андрей Мягков никогда не хотел дешевой популярности, жил несуетливо и был воплощением понятия "интеллигенция", сказал РИА Новости глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Он рассказал, что проработал с Мягковым 30 лет в одном театре, они вместе начали сниматься в кино."Я помню, это была дипломная работа вгиковцев по пьесе Горького "Дети". А еще помню, что Андрюша большей частью сидел с книгой, он очень много читал. Вообще жил своей внутренней сосредоточенной жизнью. И он восхищал меня тем, что никогда не хотел дешевой популярности, всегда избегал камер, шумных интервью. Он жил несуетливо, и это для меня продолжение того, что я называю сутью подлинного интеллигента, которым он был и в жизни. Очень страшно, когда один за другим уходят артисты, которые составляли цвет российского театра и кино", - сказал Калягин.Он выразил свои искренние соболезнования всему коллективу МХТ имени Чехова и вдове Мягкова Анастасии Вознесенской.Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, андрей мягков, александр калягин, общество