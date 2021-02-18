https://ria.ru/20210218/myagkov-1598010674.html

Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом

Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом

Народный артист РСФСР Андрей Мягков был многогранным актером, которому были подвластны все жанры, у него были комедийное, драматическое и трагическое начала,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:06

2021-02-18T14:06

2021-02-18T14:17

культура

умер андрей мягков

театр

андрей мягков

сергей женовач

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков был многогранным актером, которому были подвластны все жанры, у него были комедийное, драматическое и трагическое начала, заявил худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Худрук театра отметил, что Мягкову были подвластны все жанры. "Он чувствовал потрясающе юмор, чувствовал иронию, у него были и драматическое, и трагическое начало. Мне кажется, в каждой роли он находил вот эту многогранность, при этом оставаясь Андреем Васильевич", - подчеркнул Женовач.Актер МХТ Алексей Агапов рассказал, что с Мягковым можно было и "похулиганить", и серьезно поработать."У Андрея Васильевича столько было ребячества, какого-то хулиганства, какой-то детскости, в то же время дотошности профессиональной", - сказал Агапов.Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597972629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, театр, андрей мягков, сергей женовач