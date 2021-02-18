https://ria.ru/20210218/myagkov-1598005773.html

Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов

Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким актера Андрея Мягкова, назвав его центром и душой всеми любимых, знакомых наизусть... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:53

2021-02-18T13:53

2021-02-18T13:53

культура

умер андрей мягков

россия

андрей мягков

гараж

рсфср

татьяна голикова

чехов

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким актера Андрея Мягкова, назвав его центром и душой всеми любимых, знакомых наизусть фильмов, сообщили в секретариате вице-премьера.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Вице-премьер отметила, что благодаря превосходной актерской игре персонажи Мягкова стали по-настоящему близкими и родными зрителям.Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597998641.html

россия

рсфср

чехов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, россия, андрей мягков, гараж, рсфср, татьяна голикова, чехов