https://ria.ru/20210218/myagkov-1598002905.html

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля, точная дата будет определена позже, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:43

2021-02-18T13:43

2021-02-18T14:15

культура

умер андрей мягков

театр

андрей мягков

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля, точная дата будет определена позже, сказал РИА Новости худрук театра Сергей Женовач.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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