https://ria.ru/20210218/myagkov-1597998641.html
Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством
Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством
Все роли актера Андрея Мягкова были настоящим искусством, их отличала предельная органика и глубина, сказал РИА Новости народный артист РФ Сергей Безруков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:27
2021-02-18T13:27
2021-02-18T14:15
культура
умер андрей мягков
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андрей мягков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все роли актера Андрея Мягкова были настоящим искусством, их отличала предельная органика и глубина, сказал РИА Новости народный артист РФ Сергей Безруков.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597995243.html
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер андрей мягков, россия, андрей мягков, гараж, рсфср, сергей безруков, чехов