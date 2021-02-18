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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597998641.html
Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством
Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством
Все роли актера Андрея Мягкова были настоящим искусством, их отличала предельная органика и глубина, сказал РИА Новости народный артист РФ Сергей Безруков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:27
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культура
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россия
андрей мягков
гараж
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все роли актера Андрея Мягкова были настоящим искусством, их отличала предельная органика и глубина, сказал РИА Новости народный артист РФ Сергей Безруков.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597995243.html
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умер андрей мягков, россия, андрей мягков, гараж, рсфср, сергей безруков, чехов

Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством

13:27 18.02.2021 (обновлено: 14:15 18.02.2021)
 
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Мосфильм (1975)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все роли актера Андрея Мягкова были настоящим искусством, их отличала предельная органика и глубина, сказал РИА Новости народный артист РФ Сергей Безруков.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:16Культура
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"Еще одна тяжелая потеря… Андрей Васильевич – потрясающий выдающийся актер, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина – вот что отличало его от других. От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли – это настоящее искусство! Начитанный интеллигентнейший актер, мхатовская школа. По-настоящему народный артист. Светлая ему память, каждый Новый год он по-прежнему будет с нами на телеэкране в великолепной "Иронии судьбы", - сказал Безруков.
Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:15Культура
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
 
КультураУмер Андрей МягковРоссияАндрей МягковГаражРСФСРСергей БезруковЧехов
 
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