Безруков назвал все роли Мягкова настоящим искусством

"Еще одна тяжелая потеря… Андрей Васильевич – потрясающий выдающийся актер, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина – вот что отличало его от других. От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли – это настоящее искусство! Начитанный интеллигентнейший актер, мхатовская школа. По-настоящему народный артист. Светлая ему память, каждый Новый год он по-прежнему будет с нами на телеэкране в великолепной "Иронии судьбы", - сказал Безруков.