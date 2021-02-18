https://ria.ru/20210218/myagkov-1597995243.html

Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии

Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии

Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:16

2021-02-18T13:16

2021-02-18T13:21

культура

умер андрей мягков

россия

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николай любимов

андрей мягков

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чехов

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Министр отметила, что всенародная слава Мягкова неразрывно связана с ролью Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он "передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства".Любимова добавила, что творческая жизнь Андрея Мягкова - это яркий пример служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597988197.html

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597966508.html

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

россия

рсфср

чехов

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умер андрей мягков, россия, ольга любимова, николай любимов, андрей мягков, гараж, рсфср, чехов