Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии
13:16 18.02.2021 (обновлено: 13:21 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
"Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства. Благодаря обаянию и созидательной энергии он был востребован лучшими режиссерами отечественного кинематографа", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.
Министр отметила, что всенародная слава Мягкова неразрывно связана с ролью Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он "передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства".
Любимова добавила, что творческая жизнь Андрея Мягкова - это яркий пример служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения.
"Память о нем навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Светлая память", - заключила министр.