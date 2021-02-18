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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597995243.html
Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии
Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии
Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:16
2021-02-18T13:21
культура
умер андрей мягков
россия
ольга любимова
николай любимов
андрей мягков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Министр отметила, что всенародная слава Мягкова неразрывно связана с ролью Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он "передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства".Любимова добавила, что творческая жизнь Андрея Мягкова - это яркий пример служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
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умер андрей мягков, россия, ольга любимова, николай любимов, андрей мягков, гараж, рсфср, чехов

Любимова назвала жизнь Мягкова ярким примером служения профессии

13:16 18.02.2021 (обновлено: 13:21 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Юрий СомовСцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер Андрей Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера, его творческая жизнь является ярким примером служения профессии, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Кадр из фильма Жестокий романс по мотивам пьесы Александра Островского Бесприданница. 1984 год. Киностудия Мосфильм. Сценарист и режиссер – Эльдар Александрович Рязанов. В роли Паратова - Никита Сергеевич Михалков (слева), в роли Карандышева - Андрей Васильевич Мягков. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
12:45Культура
Михалков: Мягков был хулиганом, смешным импровизатором
"Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства. Благодаря обаянию и созидательной энергии он был востребован лучшими режиссерами отечественного кинематографа", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.
Министр отметила, что всенародная слава Мягкова неразрывно связана с ролью Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он "передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства".
Актер Московского театра Современник Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:57Культура
Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа": умер Андрей Мягков
Любимова добавила, что творческая жизнь Андрея Мягкова - это яркий пример служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения.
"Память о нем навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Светлая память", - заключила министр.
Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:15Культура
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
 
КультураУмер Андрей МягковРоссияОльга ЛюбимоваНиколай ЛюбимовАндрей МягковГаражРСФСРЧехов
 
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