https://ria.ru/20210218/myagkov-1597992583.html
Путин соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова
Путин соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, направит телеграмму близким, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:04
2021-02-18T13:04
2021-02-18T13:23
культура
умер андрей мягков
театр
андрей мягков
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, направит телеграмму близким, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Мягков в 1950-е годы учился в Ленинградском химико-технологическом институте (сейчас – Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Параллельно он участвовал в любительских спектаклях, а вскоре после окончания вуза поступил в школу-студию МХАТ. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html
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умер андрей мягков, театр, андрей мягков, владимир путин