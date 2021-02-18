https://ria.ru/20210218/myagkov-1597992583.html

Путин соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова

Путин соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, направит телеграмму близким, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:04

2021-02-18T13:04

2021-02-18T13:23

культура

умер андрей мягков

театр

андрей мягков

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, направит телеграмму близким, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Мягков в 1950-е годы учился в Ленинградском химико-технологическом институте (сейчас – Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Параллельно он участвовал в любительских спектаклях, а вскоре после окончания вуза поступил в школу-студию МХАТ. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, театр, андрей мягков, владимир путин