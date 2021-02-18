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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597988197.html
Михалков: Мягков был хулиганом, смешным импровизатором
Михалков: Мягков был хулиганом, смешным импровизатором
Андрей Мягков был достойным человеком и настоящим мастером – смешным импровизатором, хулиганом, работать с ним было огромным удовольствием, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:45
2021-02-18T13:24
культура
умер андрей мягков
новости культуры
андрей мягков
никита михалков
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Андрей Мягков был достойным человеком и настоящим мастером – смешным импровизатором, хулиганом, работать с ним было огромным удовольствием, сказал РИА Новости режиссер Никита Михалков."Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера – с большой буквы. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна", - сказал Михалков.Режиссер отметил, что Мягков всегда был для него "загадочной фигурой – настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду"."Бывает так, что для актеров это очень обидное обстоятельство. А с другой стороны, это величайший божий дар для актера – иметь ту внешность, которая может стать любой – при помощи грима, пластики и так далее и так далее. Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков", - отметил Михалков.По словам режиссера, актер очень сосредоточенно делал свое дело."Несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером. Вспоминая свою работу с ним, основное, что осталось в моей памяти, – это огромное удовольствие быть его партнером. Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься", - рассказал Михалков.Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
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умер андрей мягков, новости культуры, андрей мягков, никита михалков

Михалков: Мягков был хулиганом, смешным импровизатором

12:45 18.02.2021 (обновлено: 13:24 18.02.2021)
 
© РИА Новости / РИА НовостиКадр из фильма "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". 1984 год. Киностудия "Мосфильм". Сценарист и режиссер – Эльдар Александрович Рязанов. В роли Паратова - Никита Сергеевич Михалков (слева), в роли Карандышева - Андрей Васильевич Мягков.
Кадр из фильма Жестокий романс по мотивам пьесы Александра Островского Бесприданница. 1984 год. Киностудия Мосфильм. Сценарист и режиссер – Эльдар Александрович Рязанов. В роли Паратова - Никита Сергеевич Михалков (слева), в роли Карандышева - Андрей Васильевич Мягков. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Андрей Мягков был достойным человеком и настоящим мастером – смешным импровизатором, хулиганом, работать с ним было огромным удовольствием, сказал РИА Новости режиссер Никита Михалков.
"Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера – с большой буквы. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна", - сказал Михалков.
Режиссер отметил, что Мягков всегда был для него "загадочной фигурой – настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду".
"Бывает так, что для актеров это очень обидное обстоятельство. А с другой стороны, это величайший божий дар для актера – иметь ту внешность, которая может стать любой – при помощи грима, пластики и так далее и так далее. Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков", - отметил Михалков.
© Киностудия "Мосфильм"Кадр из фильма "Жестокий романс"
Кадр из фильма Жестокий романс - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Киностудия "Мосфильм"
Кадр из фильма "Жестокий романс"
По словам режиссера, актер очень сосредоточенно делал свое дело.
"Несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером. Вспоминая свою работу с ним, основное, что осталось в моей памяти, – это огромное удовольствие быть его партнером. Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься", - рассказал Михалков.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:15Культура
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КультураУмер Андрей МягковНовости культурыАндрей МягковНикита Михалков
 
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