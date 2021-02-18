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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597986987.html
Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
Народный артист РСФСР Андрей Мягков был очень добрым и внимательным человеком, рассказала РИА Новости актриса Елизавета Боярская, добавив, что он по-отечески... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:39
2021-02-18T13:24
культура
умер андрей мягков
новости культуры
андрей мягков
елизавета боярская
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков был очень добрым и внимательным человеком, рассказала РИА Новости актриса Елизавета Боярская, добавив, что он по-отечески нежно отнёсся к ней и помог на съёмках картины "Ирония судьбы. Продолжение"."Андрей Васильевич навсегда останется в моей памяти человеком очень добрым, отзывчивым. Мне посчастливилось с ним поработать в самом начале моего пути, на картине "Ирония судьбы. Продолжение". Я навсегда запомню, каким он был внимательным, как он помогал, потому что понимал, что для меня это первые шаги в профессии. Он много подсказывал, оказывал внимание и был по-отечески очень нежен. У меня от него ощущение какой-то теплоты невероятной и доброты отеческой. Конечно, это невосполнимая утрата", - сказала Боярская.Собеседница агентства добавила, что Мягков оставил прекрасный след в искусстве, поэтому его творчество будут знать и помнить будущие поколения. "Потому что это замечательный артист, которым невозможно не любоваться", - заключила Боярская.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
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умер андрей мягков, новости культуры, андрей мягков, елизавета боярская

Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен

12:39 18.02.2021 (обновлено: 13:24 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАртист Андрей Мягков
Артист Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков был очень добрым и внимательным человеком, рассказала РИА Новости актриса Елизавета Боярская, добавив, что он по-отечески нежно отнёсся к ней и помог на съёмках картины "Ирония судьбы. Продолжение".
"Андрей Васильевич навсегда останется в моей памяти человеком очень добрым, отзывчивым. Мне посчастливилось с ним поработать в самом начале моего пути, на картине "Ирония судьбы. Продолжение". Я навсегда запомню, каким он был внимательным, как он помогал, потому что понимал, что для меня это первые шаги в профессии. Он много подсказывал, оказывал внимание и был по-отечески очень нежен. У меня от него ощущение какой-то теплоты невероятной и доброты отеческой. Конечно, это невосполнимая утрата", - сказала Боярская.
Собеседница агентства добавила, что Мягков оставил прекрасный след в искусстве, поэтому его творчество будут знать и помнить будущие поколения. "Потому что это замечательный артист, которым невозможно не любоваться", - заключила Боярская.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Андрей Мягков - актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:15Культура
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КультураУмер Андрей МягковНовости культурыАндрей МягковЕлизавета Боярская
 
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