https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков

Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков

Образ Андрея Мягкова был не просто мил отечественному зрителю — он был ему стопроцентно органичен. Мягков вывел на экран образ советского бытового лирика:... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:15

2021-02-18T13:15

2021-02-18T13:15

ирония судьбы

культура

умер андрей мягков

театр

элем климов

андрей мягков

барбара брыльска

сергей женовач

кирилл серебренников

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Образ Андрея Мягкова был не просто мил отечественному зрителю — он был ему стопроцентно органичен. Мягков вывел на экран образ советского бытового лирика: лучшую сторону любого жителя одной шестой части суши, пленника тридцати трех квадратных метров, но вмещающего в себя бескрайний, неисчерпаемый внутренний мир.Практически с первых появлений Мягкова на киноэкране стало понятно, что лучшего исполнителя роли нового романтика просто не найти. Уже в "Похождениях зубного врача" Элема Климова возник его доктор Чесноков — молодой врач, одержимый чистыми и яркими помыслами, чудесный добряк-волшебник. В нем легко было усмотреть как восхищение поколением шестидесятников, так и острую пародию на советскую действительность. Невероятная фактура Андрея Мягкова сыграла ему на руку: этот беззащитный взгляд, тихий голос и совершенно потрясающее обаяние сделали его любимцем всей страны. Конечно, настоящую славу принес ему Эльдар Рязанов, у которого Андрей Васильевич сыграл, вероятно, свои лучшие кинороли. Рязанов с Мягковым отлично понимали друг друга, и при этом режиссер видел все возможности артиста, давая ему пространство для экспериментов. Отсюда и долгое сотрудничество, и целая галерея по-настоящему сильных, да что уж там! — великих образов. С точки зрения нашего современника герои Андрея Мягкова откровенные слабаки. Ну, действительно, вот Женя Лукашин, по сути, сам ничего не решает. Лишь становится участником головокружительных обстоятельств, которые все-таки худо-бедно использует себе на пользу. Но это было невероятно точное попадание в мечту любого советского человека.В самом деле, какой мужчина не хотел бы оказаться на месте Лукашина: ничего не делать, просто выпить с друзьями в бане, а потом – бац! – и получить 31 декабря встречу с самой Барбарой Брыльской. Да и одиноким женщинам почему бы не помечтать о чуде под Новый год — хмельном, но интеллигентном и милом холостяке с внешностью Андрея Мягкова. Который еще и про тетю задорно споет. Но играть добрых советских недотеп означало стать приверженцем одной маски, и Эльдар Рязанов идет Мягкову навстречу. Роль Хвостова в "Гараже" стала по-своему вызовом для артиста. Рязанов лишил Мягкова голоса, его Хвостов все делает на экспрессивной пластике, он охрип, потерял возможность говорить и лишь в самом конце фильма способен просипеть несколько фраз. Но вот это резкое, почти истерическое действие Мягков отыгрывает блестяще. Его Хвостов не просто оголтелый правдоруб, а человек принципа и одновременно человек действия.Его Карандышев в "Жестоком романсе" — сродни предыдущим ролям у Эльдара Рязанова. Но это Женя Лукашин, доведенный до крайней степени отчаяния, наделенный страстью Хвостова, загнанный в угол собственной ревности. Человек, которому безумие заволокло глаза, — такого Карандышева ни на отечественной сцене, ни в кинематографе пока не было, обычно этого персонажа изображали как откровенного безумца. Мягков же показал всю глубину падения и духовной борьбы своего героя. Вот именно за это разнообразие чувств, за фактурность и объем любой роли мы и любили, и ценили Андрея Васильевича.У него почти не было отрицательных ролей, разве что в театре неожиданно прорывался в ярких, драматических образах. Ну кто еще мог сыграть в "Чайке" и Треплева, и Тригорина? А Олег Ефремов в разные годы вывел на мхатовскую сцену Мягкова в обеих ролях — и это исполнение оказывалось стопроцентно органичным. Одной из его последних сценических удач стал Бессеменов в горьковских "Мещанах" в постановке Кирилла Серебренникова. И вот в эту роль Андрей Мягков добавил некоей инфернальности, неожиданной внутренней силы, создав персонаж не то чтобы непривлекательный, а даже несколько зловещий. Горьковский сюжет, казавшийся слегка архаичным, был осовременен режиссером — и Мягков идеально сумел вписаться в выстроенный Серебренниковым сценический мир, демонстрируя зрителю еще одну грань своего яркого таланта. Уход Андрея Васильевича для многих очень личная потеря. Его герои — открытые, искренние, принципиальные. Им невероятно везло, ибо они несли добро. Они смотрели на мир светлыми глазами, мудро улыбаясь нам с экрана. Теперь эта улыбка стала частью вечности, но в сердцах зрителей она будет сиять всегда. Андрей Мягков показал нам нас такими, какими мы очень хотели бы быть, но у нас не всегда получалось. А у него получалось всегда.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597966508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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