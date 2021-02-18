Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
Образ Андрея Мягкова был не просто мил отечественному зрителю — он был ему стопроцентно органичен. Мягков вывел на экран образ советского бытового лирика:... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:15
2021-02-18T13:15
ирония судьбы
культура
умер андрей мягков
театр
элем климов
андрей мягков
барбара брыльска
сергей женовач
кирилл серебренников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597970331_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_704eadeb1e39291f3191c4ececdb4d8a.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Образ Андрея Мягкова был не просто мил отечественному зрителю — он был ему стопроцентно органичен. Мягков вывел на экран образ советского бытового лирика: лучшую сторону любого жителя одной шестой части суши, пленника тридцати трех квадратных метров, но вмещающего в себя бескрайний, неисчерпаемый внутренний мир.Практически с первых появлений Мягкова на киноэкране стало понятно, что лучшего исполнителя роли нового романтика просто не найти. Уже в "Похождениях зубного врача" Элема Климова возник его доктор Чесноков — молодой врач, одержимый чистыми и яркими помыслами, чудесный добряк-волшебник. В нем легко было усмотреть как восхищение поколением шестидесятников, так и острую пародию на советскую действительность. Невероятная фактура Андрея Мягкова сыграла ему на руку: этот беззащитный взгляд, тихий голос и совершенно потрясающее обаяние сделали его любимцем всей страны. Конечно, настоящую славу принес ему Эльдар Рязанов, у которого Андрей Васильевич сыграл, вероятно, свои лучшие кинороли. Рязанов с Мягковым отлично понимали друг друга, и при этом режиссер видел все возможности артиста, давая ему пространство для экспериментов. Отсюда и долгое сотрудничество, и целая галерея по-настоящему сильных, да что уж там! — великих образов. С точки зрения нашего современника герои Андрея Мягкова откровенные слабаки. Ну, действительно, вот Женя Лукашин, по сути, сам ничего не решает. Лишь становится участником головокружительных обстоятельств, которые все-таки худо-бедно использует себе на пользу. Но это было невероятно точное попадание в мечту любого советского человека.В самом деле, какой мужчина не хотел бы оказаться на месте Лукашина: ничего не делать, просто выпить с друзьями в бане, а потом – бац! – и получить 31 декабря встречу с самой Барбарой Брыльской. Да и одиноким женщинам почему бы не помечтать о чуде под Новый год — хмельном, но интеллигентном и милом холостяке с внешностью Андрея Мягкова. Который еще и про тетю задорно споет. Но играть добрых советских недотеп означало стать приверженцем одной маски, и Эльдар Рязанов идет Мягкову навстречу. Роль Хвостова в "Гараже" стала по-своему вызовом для артиста. Рязанов лишил Мягкова голоса, его Хвостов все делает на экспрессивной пластике, он охрип, потерял возможность говорить и лишь в самом конце фильма способен просипеть несколько фраз. Но вот это резкое, почти истерическое действие Мягков отыгрывает блестяще. Его Хвостов не просто оголтелый правдоруб, а человек принципа и одновременно человек действия.Его Карандышев в "Жестоком романсе" — сродни предыдущим ролям у Эльдара Рязанова. Но это Женя Лукашин, доведенный до крайней степени отчаяния, наделенный страстью Хвостова, загнанный в угол собственной ревности. Человек, которому безумие заволокло глаза, — такого Карандышева ни на отечественной сцене, ни в кинематографе пока не было, обычно этого персонажа изображали как откровенного безумца. Мягков же показал всю глубину падения и духовной борьбы своего героя. Вот именно за это разнообразие чувств, за фактурность и объем любой роли мы и любили, и ценили Андрея Васильевича.У него почти не было отрицательных ролей, разве что в театре неожиданно прорывался в ярких, драматических образах. Ну кто еще мог сыграть в "Чайке" и Треплева, и Тригорина? А Олег Ефремов в разные годы вывел на мхатовскую сцену Мягкова в обеих ролях — и это исполнение оказывалось стопроцентно органичным. Одной из его последних сценических удач стал Бессеменов в горьковских "Мещанах" в постановке Кирилла Серебренникова. И вот в эту роль Андрей Мягков добавил некоей инфернальности, неожиданной внутренней силы, создав персонаж не то чтобы непривлекательный, а даже несколько зловещий. Горьковский сюжет, казавшийся слегка архаичным, был осовременен режиссером — и Мягков идеально сумел вписаться в выстроенный Серебренниковым сценический мир, демонстрируя зрителю еще одну грань своего яркого таланта. Уход Андрея Васильевича для многих очень личная потеря. Его герои — открытые, искренние, принципиальные. Им невероятно везло, ибо они несли добро. Они смотрели на мир светлыми глазами, мудро улыбаясь нам с экрана. Теперь эта улыбка стала частью вечности, но в сердцах зрителей она будет сиять всегда. Андрей Мягков показал нам нас такими, какими мы очень хотели бы быть, но у нас не всегда получалось. А у него получалось всегда.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597966508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597970331_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b4d668399d3f38fd4de7ccec06c54a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирония судьбы, умер андрей мягков, театр, элем климов, андрей мягков, барбара брыльска, сергей женовач, кирилл серебренников, эльдар рязанов

Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков

13:15 18.02.2021
 
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Мосфильм, 1975
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Образ Андрея Мягкова был не просто мил отечественному зрителю — он был ему стопроцентно органичен. Мягков вывел на экран образ советского бытового лирика: лучшую сторону любого жителя одной шестой части суши, пленника тридцати трех квадратных метров, но вмещающего в себя бескрайний, неисчерпаемый внутренний мир.
Практически с первых появлений Мягкова на киноэкране стало понятно, что лучшего исполнителя роли нового романтика просто не найти. Уже в "Похождениях зубного врача" Элема Климова возник его доктор Чесноков — молодой врач, одержимый чистыми и яркими помыслами, чудесный добряк-волшебник. В нем легко было усмотреть как восхищение поколением шестидесятников, так и острую пародию на советскую действительность.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
Кадр из фильма Похождения зубного врача
1 из 2
Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
© Мосфильм (1965)
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
Кадр из фильма Похождения зубного врача
2 из 2
Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
© Мосфильм (1965)
1 из 2
Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
© Мосфильм (1965)
2 из 2
Кадр из фильма "Похождения зубного врача"
© Мосфильм (1965)
Невероятная фактура Андрея Мягкова сыграла ему на руку: этот беззащитный взгляд, тихий голос и совершенно потрясающее обаяние сделали его любимцем всей страны. Конечно, настоящую славу принес ему Эльдар Рязанов, у которого Андрей Васильевич сыграл, вероятно, свои лучшие кинороли. Рязанов с Мягковым отлично понимали друг друга, и при этом режиссер видел все возможности артиста, давая ему пространство для экспериментов. Отсюда и долгое сотрудничество, и целая галерея по-настоящему сильных, да что уж там! — великих образов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Эльдар Рязанов (справа) и артист театра и кино Андрей Мягков (слева) во время съемок фильма "Служебный роман".

На съемках фильма Служебный роман
1 из 4

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Эльдар Рязанов (справа) и артист театра и кино Андрей Мягков (слева) во время съемок фильма "Служебный роман".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Советский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт Эльдар Александрович Рязанов и артисты театра и кино Андрей Васильевич Мягков и Олег Валерианович Басилашвили (справа налево) во время съемок фильма "Служебный роман".

Кинорежиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Мягков и Олег Басилашвили на съемках фильма Служебный роман
2 из 4

Советский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт Эльдар Александрович Рязанов и артисты театра и кино Андрей Васильевич Мягков и Олег Валерианович Басилашвили (справа налево) во время съемок фильма "Служебный роман".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов на съемках фильма "Служебный роман". Исполнители главных ролей — Олег Басилашвили (в центре) и Андрей Мягков (второй справа).

Съемки фильма Служебный роман
3 из 4

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов на съемках фильма "Служебный роман". Исполнители главных ролей — Олег Басилашвили (в центре) и Андрей Мягков (второй справа).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанк

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов (слева) в день вручения Государственной премии СССР за фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Исполнители главных ролей в фильме — польская актриса Барбара Брыльска (в центре) и артист Андрей Мягков (справа).

Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков
4 из 4

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов (слева) в день вручения Государственной премии СССР за фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Исполнители главных ролей в фильме — польская актриса Барбара Брыльска (в центре) и артист Андрей Мягков (справа).

© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Эльдар Рязанов (справа) и артист театра и кино Андрей Мягков (слева) во время съемок фильма "Служебный роман".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Советский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт Эльдар Александрович Рязанов и артисты театра и кино Андрей Васильевич Мягков и Олег Валерианович Басилашвили (справа налево) во время съемок фильма "Служебный роман".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов на съемках фильма "Служебный роман". Исполнители главных ролей — Олег Басилашвили (в центре) и Андрей Мягков (второй справа).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Эльдар Рязанов (слева) в день вручения Государственной премии СССР за фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". Исполнители главных ролей в фильме — польская актриса Барбара Брыльска (в центре) и артист Андрей Мягков (справа).

© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
С точки зрения нашего современника герои Андрея Мягкова откровенные слабаки. Ну, действительно, вот Женя Лукашин, по сути, сам ничего не решает. Лишь становится участником головокружительных обстоятельств, которые все-таки худо-бедно использует себе на пользу. Но это было невероятно точное попадание в мечту любого советского человека.
В самом деле, какой мужчина не хотел бы оказаться на месте Лукашина: ничего не делать, просто выпить с друзьями в бане, а потом – бац! – и получить 31 декабря встречу с самой Барбарой Брыльской. Да и одиноким женщинам почему бы не помечтать о чуде под Новый год — хмельном, но интеллигентном и милом холостяке с внешностью Андрея Мягкова. Который еще и про тетю задорно споет.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
1 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
© Мосфильм, 1977Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман
2 из 3
Кадр из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм, 1977
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Гараж"
Кадр из фильма Гараж
3 из 3
Кадр из фильма "Гараж"
© Мосфильм (1979)
1 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
2 из 3
Кадр из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм, 1977
3 из 3
Кадр из фильма "Гараж"
© Мосфильм (1979)
Но играть добрых советских недотеп означало стать приверженцем одной маски, и Эльдар Рязанов идет Мягкову навстречу. Роль Хвостова в "Гараже" стала по-своему вызовом для артиста. Рязанов лишил Мягкова голоса, его Хвостов все делает на экспрессивной пластике, он охрип, потерял возможность говорить и лишь в самом конце фильма способен просипеть несколько фраз. Но вот это резкое, почти истерическое действие Мягков отыгрывает блестяще. Его Хвостов не просто оголтелый правдоруб, а человек принципа и одновременно человек действия.
© Киностудия "Мосфильм"Кадр из фильма "Жестокий романс"
Кадр из фильма Жестокий романс - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Киностудия "Мосфильм"
Кадр из фильма "Жестокий романс"
Его Карандышев в "Жестоком романсе" — сродни предыдущим ролям у Эльдара Рязанова. Но это Женя Лукашин, доведенный до крайней степени отчаяния, наделенный страстью Хвостова, загнанный в угол собственной ревности. Человек, которому безумие заволокло глаза, — такого Карандышева ни на отечественной сцене, ни в кинематографе пока не было, обычно этого персонажа изображали как откровенного безумца. Мягков же показал всю глубину падения и духовной борьбы своего героя. Вот именно за это разнообразие чувств, за фактурность и объем любой роли мы и любили, и ценили Андрея Васильевича.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр имени М. Горького.

Сцена из спектакля Чайка
1 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр имени М. Горького.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Сомов

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня". Войницкий — заслуженный артист РСФСР Андрей Мягков. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького.

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня
2 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня". Войницкий — заслуженный артист РСФСР Андрей Мягков. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова.

Народные артисты РФ Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля Белый кролик режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова
3 из 4

Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народный артист России Андрей Мягков в роли Элвуда в спектакле "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова

Народный артист РФ Андрей Мягков
4 из 4

Народный артист России Андрей Мягков в роли Элвуда в спектакле "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Чайка". Ангелина Степанова в роли Аркадиной, Андрей Мягков в роли Треплева. Московский художественный академический театр имени М. Горького.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня". Войницкий — заслуженный артист РСФСР Андрей Мягков. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 4

Народные артисты России Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (на переднем плане) в финальной сцене спектакля "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
4 из 4

Народный артист России Андрей Мягков в роли Элвуда в спектакле "Белый кролик" режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
У него почти не было отрицательных ролей, разве что в театре неожиданно прорывался в ярких, драматических образах. Ну кто еще мог сыграть в "Чайке" и Треплева, и Тригорина? А Олег Ефремов в разные годы вывел на мхатовскую сцену Мягкова в обеих ролях — и это исполнение оказывалось стопроцентно органичным.
Одной из его последних сценических удач стал Бессеменов в горьковских "Мещанах" в постановке Кирилла Серебренникова. И вот в эту роль Андрей Мягков добавил некоей инфернальности, неожиданной внутренней силы, создав персонаж не то чтобы непривлекательный, а даже несколько зловещий. Горьковский сюжет, казавшийся слегка архаичным, был осовременен режиссером — и Мягков идеально сумел вписаться в выстроенный Серебренниковым сценический мир, демонстрируя зрителю еще одну грань своего яркого таланта.
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков. 1978 год

Андрей Мягков, 1978 год
1 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков. 1978 год

Андрей Мягков, 1978 год
2 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков. 1978 год

Андрей Мягков, 1978 год
3 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков. 1978 год

Андрей Мягков, 1978 год
4 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 4

Андрей Мягков. 1978 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Уход Андрея Васильевича для многих очень личная потеря. Его герои — открытые, искренние, принципиальные. Им невероятно везло, ибо они несли добро. Они смотрели на мир светлыми глазами, мудро улыбаясь нам с экрана.
Теперь эта улыбка стала частью вечности, но в сердцах зрителей она будет сиять всегда. Андрей Мягков показал нам нас такими, какими мы очень хотели бы быть, но у нас не всегда получалось. А у него получалось всегда.
Актер Московского театра Современник Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:57Культура
Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа": умер Андрей Мягков
 
КультураИрония судьбыУмер Андрей МягковТеатрЭлем КлимовАндрей МягковБарбара БрыльскаСергей ЖеновачКирилл СеребренниковЭльдар Рязанов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
Лента новостейМолния