https://ria.ru/20210218/myagkov-1597981951.html

Немоляева о смерти Мягкова: с ним ушел и целый кусок моей жизни

Немоляева о смерти Мягкова: с ним ушел и целый кусок моей жизни

Андрей Мягков был удивительным актером, который мог сыграть все, сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, добавив, что вместе с Мягковым "ушел и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:14

2021-02-18T12:14

2021-02-18T13:25

культура

умер андрей мягков

кино и сериалы

новости культуры

андрей мягков

эльдар рязанов

светлана немоляева

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Мягков был удивительным актером, который мог сыграть все, сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, добавив, что вместе с Мягковым "ушел и целый кусок" ее жизни.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.Она добавила, что Мягков "был совершенно отдельной фигурой в театре и кино"."Он был поразительным. Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист. Очень грустно, что с Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников, артистов, настоящих артистов театра и кино", - сказала актриса.Немоляева выразила самые искренние, сердечные соболезнования семье, близким и коллективу Художественного театра имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, кино и сериалы, новости культуры, андрей мягков, эльдар рязанов, светлана немоляева