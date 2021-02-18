https://ria.ru/20210218/myagkov-1597981951.html
Немоляева о смерти Мягкова: с ним ушел и целый кусок моей жизни
Немоляева о смерти Мягкова: с ним ушел и целый кусок моей жизни
Андрей Мягков был удивительным актером, который мог сыграть все, сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, добавив, что вместе с Мягковым "ушел и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:14
2021-02-18T12:14
2021-02-18T13:25
культура
умер андрей мягков
кино и сериалы
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светлана немоляева
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Мягков был удивительным актером, который мог сыграть все, сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, добавив, что вместе с Мягковым "ушел и целый кусок" ее жизни.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.Она добавила, что Мягков "был совершенно отдельной фигурой в театре и кино"."Он был поразительным. Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист. Очень грустно, что с Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников, артистов, настоящих артистов театра и кино", - сказала актриса.Немоляева выразила самые искренние, сердечные соболезнования семье, близким и коллективу Художественного театра имени Чехова.
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умер андрей мягков, кино и сериалы, новости культуры, андрей мягков, эльдар рязанов, светлана немоляева
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Андрей Мягков был удивительным актером, который мог сыграть все, сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, добавив, что вместе с Мягковым "ушел и целый кусок" ее жизни.
Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.
"Эта весть о кончине Андрюши меня очень расстроила. Ведь с ним ушел и целый кусок моей жизни. Эти съемки удивительного и до сих пор любимого фильма "Служебный роман" – незабываемое время. Удивительно, что картины с его участием "Служебный роман", "Ирония судьбы" и другие – шедевры. Они до сих пор идут, они до сих пор востребованы и любимы", - сказала Немоляева РИА Новости.
Она добавила, что Мягков "был совершенно отдельной фигурой в театре и кино".
"Он был поразительным. Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист. Очень грустно, что с Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников, артистов, настоящих артистов театра и кино", - сказала актриса.
Немоляева выразила самые искренние, сердечные соболезнования семье, близким и коллективу Художественного театра имени Чехова.