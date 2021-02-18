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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597978774.html
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова: его многочисленные роли в театре... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:55
2021-02-18T11:55
культура
умер андрей мягков
новости культуры
андрей мягков
рсфср
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова: его многочисленные роли в театре и кино навсегда останутся в сердцах зрителей.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни."Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Андрея Васильевича Мягкова. Всенародно любимый актер, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Дни Турбиных", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", в спектаклях Современника и Художественного театра, навсегда останутся в сердцах зрителей. Светлая память", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба ГД.
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умер андрей мягков, новости культуры, андрей мягков, рсфср, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

11:55 18.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мягков
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова: его многочисленные роли в театре и кино навсегда останутся в сердцах зрителей.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Андрея Васильевича Мягкова. Всенародно любимый актер, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Дни Турбиных", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", в спектаклях Современника и Художественного театра, навсегда останутся в сердцах зрителей. Светлая память", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба ГД.
Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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КультураУмер Андрей МягковНовости культурыАндрей МягковРСФСРГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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