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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова: его многочисленные роли в театре... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:55
2021-02-18T11:55
2021-02-18T11:55
культура
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова: его многочисленные роли в театре и кино навсегда останутся в сердцах зрителей.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни."Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Андрея Васильевича Мягкова. Всенародно любимый актер, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Дни Турбиных", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", в спектаклях Современника и Художественного театра, навсегда останутся в сердцах зрителей. Светлая память", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба ГД.
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умер андрей мягков, новости культуры, андрей мягков, рсфср, госдума рф, вячеслав володин, общество