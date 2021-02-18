https://ria.ru/20210218/myagkov-1597969140.html

Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером

Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером

Актер Андрей Мягков был прекрасным человеком и актером, рассказала РИА Новости его партнерша по съемочной площадке, известная польская актриса Барбара Брыльска. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:16

2021-02-18T11:16

2021-02-18T12:42

культура

умер андрей мягков

андрей мягков

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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Актер Андрей Мягков был прекрасным человеком и актером, рассказала РИА Новости его партнерша по съемочной площадке, известная польская актриса Барбара Брыльска."Я очень его любила", - добавила актриса.Мягков и Брыльска снялись вместе в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также в его продолжении.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597962218.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, андрей мягков