https://ria.ru/20210218/myagkov-1597966808.html

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР Андрей Мягков был искренним артистом с удивительным чувством юмора, сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:02

2021-02-18T11:02

2021-02-18T12:05

умер андрей мягков

культура

новости культуры

андрей мягков

елена драпеко

эльдар рязанов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597958220_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_eac6eda1daca2e09f22231e83ff3dcbb.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР Андрей Мягков был искренним артистом с удивительным чувством юмора, сказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни."Вспоминаются, конечно, его фильмы, его роли в комедиях Рязанова. Наверно, это то, что первое вспоминается, и то, что останется на долгие-долгие годы с нами. Добрый, мягкий, с удивительным чувством юмора и очень искренний артист, с замечательным обаянием. Очень жалко", - сказала Драпеко РИА Новости.Первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко также выразил сожаление в связи с кончиной артиста."Это прекрасный актер, что делать, уходят люди, так устроена жизнь… Я скорблю вместе с вами. Слава богу, что у него осталось очень много фильмов на экране, и мы будем долго-долго их смотреть", - сказал Бортко РИА Новости.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597963781.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, новости культуры, андрей мягков, елена драпеко, эльдар рязанов, общество