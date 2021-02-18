https://ria.ru/20210218/mutatsiya-1598085792.html

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:44

2021-02-18T19:44

2021-02-18T19:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дания

осло

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться более заразным обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг телерадиокомпания NRK со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения."Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду", - отметила телекомпания. Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии."Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно", - приводит телекомпания слова главы отдела института Лине Волд. По ее словам, в Норвегии уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.При этом в других странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, может быть вообще неизвестно о том, что такой вариант там циркулирует. Норвегия наряду с Великобританией, Данией и Исландией проводит тщательный анализ обнаруженных штаммов, пояснили в институте.На сегодняшний день, по данным норвежских специалистов, каждый седьмой случай заражения в Осло вызван "британским" штаммом, который распространился по другим коммунам – всего около 700 случаев. Кроме того, известно о 42 случаях "южноафриканского" штамма, и ученые пока не знают, сможет ли вакцина оказаться эффективной против него.

https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597932823.html

дания

осло

норвегия

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коронавирус covid-19, дания, осло, норвегия, в мире