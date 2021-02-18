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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597985350.html
Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье
Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье
Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья самостоятельно устанавливать временные периоды и режимы тишины при введении режима повышенной... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:31
2021-02-18T12:31
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья самостоятельно устанавливать временные периоды и режимы тишины при введении режима повышенной готовности, решение было принято в ходе заседания Мособлдумы."Предлагается установить право губернатору Московской области, при введении режима повышенной готовности, где предусматривается самоизоляция, вводить определенные временные периоды по соблюдению тишины", - председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый. По его словам, данная мера позволит не подвергать законодательство изменению при введении режима повышенной готовности в регионе.В ходе голосования за принятие законопроекта проголосовало 40 депутатов из 44 присутствующих.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье

12:31 18.02.2021
 
© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Партия «Единая Россия».
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья самостоятельно устанавливать временные периоды и режимы тишины при введении режима повышенной готовности, решение было принято в ходе заседания Мособлдумы.
"Предлагается установить право губернатору Московской области, при введении режима повышенной готовности, где предусматривается самоизоляция, вводить определенные временные периоды по соблюдению тишины", - председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.
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По его словам, данная мера позволит не подвергать законодательство изменению при введении режима повышенной готовности в регионе.
В ходе голосования за принятие законопроекта проголосовало 40 депутатов из 44 присутствующих.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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