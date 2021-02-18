https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597985350.html

Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье

Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье

Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья самостоятельно устанавливать временные периоды и режимы тишины при введении режима повышенной... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:31

2021-02-18T12:31

2021-02-18T12:31

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья самостоятельно устанавливать временные периоды и режимы тишины при введении режима повышенной готовности, решение было принято в ходе заседания Мособлдумы."Предлагается установить право губернатору Московской области, при введении режима повышенной готовности, где предусматривается самоизоляция, вводить определенные временные периоды по соблюдению тишины", - председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый. По его словам, данная мера позволит не подвергать законодательство изменению при введении режима повышенной готовности в регионе.В ходе голосования за принятие законопроекта проголосовало 40 депутатов из 44 присутствующих.

https://realty.ria.ru/20210218/oteli-1597976979.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская областная дума, московская область (подмосковье)