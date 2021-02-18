https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597975285.html

Мособлдума полностью вернулась к очному режиму работы

Мособлдума полностью вернулась к очному режиму работы

Московская областная дума полностью вернулась к очному режиму работы после пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:44

2021-02-18T11:44

2021-02-18T11:44

новости подмосковья

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума полностью вернулась к очному режиму работы после пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.В ходе 138-го заседания законодательного органа Подмосковья в здании на проспекте Мира присутствовал 41 депутат."Надеюсь, что в самое ближайшее время все Подмосковье вернется к привычному режиму работы", - сказал спикер думы Игорь Брынцалов.В ходе выступления он отменил, что в 2020 году было принято 312 законов из 354 законопроектов, в том числе по направлениям строительства, социальной сферы и здравоохранения.

https://ria.ru/20210217/produkty-1597904611.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь брынцалов, московская область (подмосковье)