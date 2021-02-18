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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597975285.html
Мособлдума полностью вернулась к очному режиму работы
Мособлдума полностью вернулась к очному режиму работы
Московская областная дума полностью вернулась к очному режиму работы после пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:44
2021-02-18T11:44
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума полностью вернулась к очному режиму работы после пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.В ходе 138-го заседания законодательного органа Подмосковья в здании на проспекте Мира присутствовал 41 депутат."Надеюсь, что в самое ближайшее время все Подмосковье вернется к привычному режиму работы", - сказал спикер думы Игорь Брынцалов.В ходе выступления он отменил, что в 2020 году было принято 312 законов из 354 законопроектов, в том числе по направлениям строительства, социальной сферы и здравоохранения.
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игорь брынцалов, московская область (подмосковье)

Мособлдума полностью вернулась к очному режиму работы

11:44 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГлава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Московская областная дума полностью вернулась к очному режиму работы после пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе 138-го заседания законодательного органа Подмосковья в здании на проспекте Мира присутствовал 41 депутат.
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"Надеюсь, что в самое ближайшее время все Подмосковье вернется к привычному режиму работы", - сказал спикер думы Игорь Брынцалов.
В ходе выступления он отменил, что в 2020 году было принято 312 законов из 354 законопроектов, в том числе по направлениям строительства, социальной сферы и здравоохранения.
"Следует отметить и налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, а также арендные каникулы по аренде торговых площадей. Эти и другие меры позволили сохранить стабильность в сфере экономики региона", - добавил Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)
 
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