https://ria.ru/20210218/moskva-1597961339.html

В Москве мужчина избил завотделением больницы

В Москве мужчина избил завотделением больницы

Мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:45

2021-02-18T10:45

2021-02-18T10:45

сергей пирогов

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, 28 января мужчина ударил врача в пах, находясь в одном из залов приемного отделения больницы. Медик получил ушибы предплечья и бедра.Мужчина находится под подпиской о невыезде.Как уточнил собеседник, пострадавший врач - кандидат медицинских наук, отоларинголог.

https://ria.ru/20210218/delo-1597956314.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей пирогов, происшествия