https://ria.ru/20210218/moskva-1597961339.html
В Москве мужчина избил завотделением больницы
В Москве мужчина избил завотделением больницы
Мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщил... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:45
2021-02-18T10:45
2021-02-18T10:45
сергей пирогов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, 28 января мужчина ударил врача в пах, находясь в одном из залов приемного отделения больницы. Медик получил ушибы предплечья и бедра.Мужчина находится под подпиской о невыезде.Как уточнил собеседник, пострадавший врач - кандидат медицинских наук, отоларинголог.
https://ria.ru/20210218/delo-1597956314.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_225:0:1009:588_1920x0_80_0_0_e86c7b303dc9d6fb96a4d082a684fb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей пирогов, происшествия