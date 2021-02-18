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Врач рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы"
Врач рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы"
Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T06:11
2021-02-18T06:11
2021-02-18T10:50
россия
андрей тяжельников
погода
евгений тишковец
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общество
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Москвичам рассказали, как подготовиться к приходу "барической пилы"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Так он прокомментировал заявления синоптиков о том, что москвичей ожидает так называемая "барическая пила" — резкие колебания давления.По его словам, в такие дни нужно отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания."Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие", — добавил врач.
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россия, андрей тяжельников, погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников
.
Так он прокомментировал заявления синоптиков о том, что москвичей ожидает так называемая "барическая пила" — резкие колебания давления.
"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа", — сказал Тяжельников.
По его словам, в такие дни нужно отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.
"Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие", — добавил врач.