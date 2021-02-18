https://ria.ru/20210218/moskva-1597939877.html

Врач рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы"

Врач рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы"

Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T06:11

2021-02-18T06:11

2021-02-18T10:50

россия

андрей тяжельников

погода

евгений тишковец

москва

общество

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Москвичам рассказали, как подготовиться к приходу "барической пилы"

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Метеозависимым людям следует заранее готовиться к скачкам атмосферного давления, которые прогнозируются в Москве в ближайшие дни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Так он прокомментировал заявления синоптиков о том, что москвичей ожидает так называемая "барическая пила" — резкие колебания давления.По его словам, в такие дни нужно отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания."Также важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие", — добавил врач.

https://ria.ru/20210218/pogoda-1597934299.html

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россия, андрей тяжельников, погода, евгений тишковец, москва, общество