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Ученые рассказали о смертельной опасности коровьего молока для детей
Ученые рассказали о смертельной опасности коровьего молока для детей
Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии. Исследование было опубликовано в The British Medical... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:52
2021-02-18T10:53
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии. Исследование было опубликовано в The British Medical Journal.Эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. Они выяснили, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.Они добавили, что у большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией.Исследование показало, что за указанный промежуток времени в больницу с отравлениями поступили почти 102 тысячи человек. Из них 30% случаев были вызваны пищевыми продуктами.
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общество

Ученые рассказали о смертельной опасности коровьего молока для детей

10:52 18.02.2021 (обновлено: 10:53 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевМолоко в стаканах
Молоко в стаканах - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии. Исследование было опубликовано в The British Medical Journal.
Эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. Они выяснили, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.
"С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха (tree nuts), но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось", - отметили эксперты.
Они добавили, что у большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией.
Исследование показало, что за указанный промежуток времени в больницу с отравлениями поступили почти 102 тысячи человек. Из них 30% случаев были вызваны пищевыми продуктами.
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