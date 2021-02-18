https://ria.ru/20210218/moloko-1597963534.html

Ученые рассказали о смертельной опасности коровьего молока для детей

Ученые рассказали о смертельной опасности коровьего молока для детей

Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии. Исследование было опубликовано в The British Medical... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:52

2021-02-18T10:52

2021-02-18T10:53

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии. Исследование было опубликовано в The British Medical Journal.Эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. Они выяснили, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.Они добавили, что у большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией.Исследование показало, что за указанный промежуток времени в больницу с отравлениями поступили почти 102 тысячи человек. Из них 30% случаев были вызваны пищевыми продуктами.

https://ria.ru/20201130/kokos-1587019998.html

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