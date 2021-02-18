https://ria.ru/20210218/moloko-1597944126.html

В Хабаровском крае в тубдиспансер поставили 600 л просроченного молока

В Хабаровском крае в тубдиспансер поставили 600 л просроченного молока

Просроченная партия в 600 литров молока поступила в Николаевский противотуберкулезный диспансер Хабаровского края, надзорное ведомство потребовало изъять... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:34

2021-02-18T08:34

2021-02-18T08:34

здоровье - общество

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Просроченная партия в 600 литров молока поступила в Николаевский противотуберкулезный диспансер Хабаровского края, надзорное ведомство потребовало изъять опасную продукцию, в отношении поставщика заведено административное дело, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области Елена Козыряцкая.В феврале при мониторинге ФГИС "Меркурий" управлением Россельхознадзора выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на молочную продукцию, сообщила пресс-секретарь управления. По словам Козыряцкой, ООО "Феникс" 3 февраля был оформлен эВСД на партию в 600 литров молока от производителя ООО "КМЗ" из Ростовской области с истекшим сроком годности (истек 26 ноября 2020 года). Молоко получило краевое учреждение здравоохранения – Николаевский противотуберкулезный диспансер."Сейчас идет административное расследование. Заведено дело на юрлицо и на человека, который занимался оформлением сопроводительной документации. Деятельность хабаровского поставщика заблокирована. В адрес общества "Феникс" направлено определение о возбуждении административного дела по части 1 ст. 14.43 КоАП (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). За нарушения, допущенные при работе с эВСД, составлен материал для привлечения к ответственности по части 1 ст. 10.6 КоАП (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, в адрес соцучреждения направлено требование о необходимости немедленного изъятия опасного молока из оборота и усилении контроля за поступающей продукцией.Руководство Николаевского тубдиспансера подтвердило корреспонденту РИА Новости, что партия в 600 литров молока действительно поступила в учреждение."Поступила новая партия 2 февраля: 600 литров от ООО "Феникс" и 300 литров от ООО "Радость". Но срок годности у него (молока от ООО "Феникс") до 20 апреля. Молоко выдаем в основном 65 сотрудникам диспансера. Каждый день положено по поллитра. Плюс мы готовим из молока для стационарных больных, но оно кипятится. Еще молоком запиваются антибактериальные препараты. У нас стационар на 32 койки круглосуточный и 8 коек для дневного стационара", - рассказал РИА Новости руководитель КГБУЗ "Николаевский противотуберкулезный диспансер" Николай Исаков.По его словам, молоко из новой партии уже в течение недели выдается по назначению. Исаков заверил, что "пока никого не тошнило, никого в инфекционную больницу не отправляли". Кроме того, руководитель тубдиспансера отметил, что "бумаги от Россельхознадзора у меня пока еще нет".

https://ria.ru/20190723/1556812869.html

https://ria.ru/20180811/1526042672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, хабаровский край