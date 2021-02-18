https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html
В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
Тело младенца обнаружено в канализационном коллекторе в Зеленогорске Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T05:44
2021-02-18T05:44
2021-02-18T05:44
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
зеленогорск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Тело младенца обнаружено в канализационном коллекторе в Зеленогорске Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД."Факт подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об обнаружении тела малолетнего в Зеленогорске.В ведомстве сообщили, что труп обнаружен в канализационном коллекторе, однако не уточнили обстоятельств происшествия, отметив, что материалы переданы в региональный главк СК. Получить официальные комментарии СК РИА Новости пока не удалось.
https://ria.ru/20210214/mladenets-1597445774.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, зеленогорск, красноярск, происшествия