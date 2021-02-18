https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html

В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца

В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца

Тело младенца обнаружено в канализационном коллекторе в Зеленогорске Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T05:44

2021-02-18T05:44

2021-02-18T05:44

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

зеленогорск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Тело младенца обнаружено в канализационном коллекторе в Зеленогорске Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД."Факт подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об обнаружении тела малолетнего в Зеленогорске.В ведомстве сообщили, что труп обнаружен в канализационном коллекторе, однако не уточнили обстоятельств происшествия, отметив, что материалы переданы в региональный главк СК. Получить официальные комментарии СК РИА Новости пока не удалось.

https://ria.ru/20210214/mladenets-1597445774.html

красноярский край

зеленогорск

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, зеленогорск, красноярск, происшествия