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Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС
Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС
Проблема при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) вызвана повреждениями антенны и элементов системы сближения... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:04
2021-02-18T12:04
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проблема при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) вызвана повреждениями антенны и элементов системы сближения "Курс", полученными либо при запуске, либо при накатке головного обтекателя ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В среду корабль "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".В июле 2020 года при стыковке предыдущего грузового корабля "Прогресс МС-15" к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а"."В обоих случаях визуально со станции космонавты на МКС видели повреждения чашек антенн и элементов радиотехнической системы "Курс-НА" на "Прогрессах", - сказал собеседник агентства.По его словам, повреждения на кораблях почти одинаковые, поэтому и их поведение при стыковках к станции аналогичное."Такие повреждения мог нанести только головной обтекатель ракеты при сбросе в ходе выведения грузовиков на орбиту, либо при накатке головного обтекателя на ракету", - добавил источник.Еще один источник сообщил агентству, что все пять камер, которые были установлены на головном обтекателе ракеты при выведении "Прогресса МС-16" на орбиту, уже доставлены в ракетно-космический центр "Прогресс", видеозапись с них будет изучена специалистами."Это позволит установить причины аномалии и устранить ее", - пояснил он.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" заявили РИА Новости, что не комментируют версии причин нештатной ситуации при стыковке "Прогресса Мс-16" к МКС до завершения работы специалистов, которые собирают и анализируют информацию.Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.
https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html
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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС

12:04 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проблема при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) вызвана повреждениями антенны и элементов системы сближения "Курс", полученными либо при запуске, либо при накатке головного обтекателя ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В среду корабль "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".
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В июле 2020 года при стыковке предыдущего грузового корабля "Прогресс МС-15" к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а".
"В обоих случаях визуально со станции космонавты на МКС видели повреждения чашек антенн и элементов радиотехнической системы "Курс-НА" на "Прогрессах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждения на кораблях почти одинаковые, поэтому и их поведение при стыковках к станции аналогичное.
"Такие повреждения мог нанести только головной обтекатель ракеты при сбросе в ходе выведения грузовиков на орбиту, либо при накатке головного обтекателя на ракету", - добавил источник.
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Еще один источник сообщил агентству, что все пять камер, которые были установлены на головном обтекателе ракеты при выведении "Прогресса МС-16" на орбиту, уже доставлены в ракетно-космический центр "Прогресс", видеозапись с них будет изучена специалистами.
"Это позволит установить причины аномалии и устранить ее", - пояснил он.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" заявили РИА Новости, что не комментируют версии причин нештатной ситуации при стыковке "Прогресса Мс-16" к МКС до завершения работы специалистов, которые собирают и анализируют информацию.
Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.
 
Сергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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