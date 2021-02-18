https://ria.ru/20210218/mks-1597980409.html

Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС

Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС

Проблема при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) вызвана повреждениями антенны и элементов системы сближения... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:04

2021-02-18T12:04

2021-02-18T12:04

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Проблема при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) вызвана повреждениями антенны и элементов системы сближения "Курс", полученными либо при запуске, либо при накатке головного обтекателя ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В среду корабль "Прогресс МС-16" был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса".В июле 2020 года при стыковке предыдущего грузового корабля "Прогресс МС-15" к МКС также были замечены отклонения в работе системы "Курс", но тогда причаливание прошло в автоматическом режиме. После этого в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что специалисты внесут незначительные доработки в конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а"."В обоих случаях визуально со станции космонавты на МКС видели повреждения чашек антенн и элементов радиотехнической системы "Курс-НА" на "Прогрессах", - сказал собеседник агентства.По его словам, повреждения на кораблях почти одинаковые, поэтому и их поведение при стыковках к станции аналогичное."Такие повреждения мог нанести только головной обтекатель ракеты при сбросе в ходе выведения грузовиков на орбиту, либо при накатке головного обтекателя на ракету", - добавил источник.Еще один источник сообщил агентству, что все пять камер, которые были установлены на головном обтекателе ракеты при выведении "Прогресса МС-16" на орбиту, уже доставлены в ракетно-космический центр "Прогресс", видеозапись с них будет изучена специалистами."Это позволит установить причины аномалии и устранить ее", - пояснил он.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" заявили РИА Новости, что не комментируют версии причин нештатной ситуации при стыковке "Прогресса Мс-16" к МКС до завершения работы специалистов, которые собирают и анализируют информацию.Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает корабль "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.

https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html

https://ria.ru/20210217/stykovka-1597857570.html

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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос