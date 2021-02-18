Дипломат заявил, что Киев не заинтересован в достижении мира в Донбассе
ВЕНА, 18 фев - РИА Новости. Власти Украины на данный момент не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации "Комплекса мер". Более того, сам факт его невыполнения необходим, как следует из высказываний украинских официальных лиц, для решения задач, не связанных с достижением мира в Донбассе", - заявил дипломат на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, украинская сторона является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют о том, что не видят возможности выполнить минские соглашения.
"При этом в Киеве разглагольствуют, подобно (главе офиса Зеленского) Андрею Ермаку на днях, о своем стремлении выполнять некие "принципы, заложенные в Минских соглашениях". То есть не сам документ, утвержденный Советом Безопасности ООН, а некие нигде не сформулированные "принципы". Разделяем оценки, прозвучавшие в том числе из уст (спецпредставителя ОБСЕ на Украине) госпожи Хайди Грау, о том, что причиной отсутствия прогресса в урегулировании является недостаток политической воли", - добавил российский постпред.