https://ria.ru/20210218/mir-1598044310.html

Дипломат заявил, что Киев не заинтересован в достижении мира в Донбассе

Дипломат заявил, что Киев не заинтересован в достижении мира в Донбассе

Власти Украины на данный момент не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:15

2021-02-18T16:15

2021-02-18T16:15

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

александр лукашевич

киев

украина

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ВЕНА, 18 фев - РИА Новости. Власти Украины на данный момент не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на востоке страны, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, украинская сторона является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют о том, что не видят возможности выполнить минские соглашения."При этом в Киеве разглагольствуют, подобно (главе офиса Зеленского) Андрею Ермаку на днях, о своем стремлении выполнять некие "принципы, заложенные в Минских соглашениях". То есть не сам документ, утвержденный Советом Безопасности ООН, а некие нигде не сформулированные "принципы". Разделяем оценки, прозвучавшие в том числе из уст (спецпредставителя ОБСЕ на Украине) госпожи Хайди Грау, о том, что причиной отсутствия прогресса в урегулировании является недостаток политической воли", - добавил российский постпред.

https://ria.ru/20210218/yanukovich-1597934884.html

россия

киев

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, александр лукашевич, киев, украина