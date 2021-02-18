https://ria.ru/20210218/mintrud-1598087435.html
Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда
Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:00
2021-02-18T20:00
2021-02-18T20:27
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151468/03/1514680328_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_ca87ee79d9db2c1ecef24785c7affbad.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек.По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.Ранее замминистра сообщала, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрировано 3,7 миллиона граждан.
https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151468/03/1514680328_139:0:1875:1302_1920x0_80_0_0_b9de6faf4676cc78b06abfdb05b234ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.
Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. По данным Росстата
, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек.
"Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости", - отметила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.
По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.
Ранее замминистра сообщала, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрировано 3,7 миллиона граждан.