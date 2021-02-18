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Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда
Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:00
2021-02-18T20:27
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек.По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.Ранее замминистра сообщала, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрировано 3,7 миллиона граждан.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика

Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда

20:00 18.02.2021 (обновлено: 20:27 18.02.2021)
 
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Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.
Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек.

"Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости", - отметила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.
Ранее замминистра сообщала, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрировано 3,7 миллиона граждан.
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 03:03
Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоЭкономика
 
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