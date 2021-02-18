https://ria.ru/20210218/mintrud-1598087435.html

Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда

Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:00

2021-02-18T20:00

2021-02-18T20:27

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек.По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.Ранее замминистра сообщала, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрировано 3,7 миллиона граждан.

https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика