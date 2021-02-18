https://ria.ru/20210218/millionersha-1597939172.html

В США 94-летняя миллионерша наказала внуков за растрату ее капитала

В США 94-летняя миллионерша наказала внуков за растрату ее капитала

Жительница Флориды Беверли Шоттенстайн, которой 94 года, добилась многомиллионного возмещения от внуков, управлявших ее состоянием, сообщает агентство... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T05:28

2021-02-18T05:28

2021-02-18T10:43

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Жительница Флориды Беверли Шоттенстайн, которой 94 года, добилась многомиллионного возмещения от внуков, управлявших ее состоянием, сообщает агентство Bloomberg.Финансовый арбитраж постановил, что Эван и Ави Шоттенстайн, а также банк J. P. Morgan, где они работали консультантами, обязаны выплатить бабушке в общей сложности 19 миллионов долларов. При этом юристы истицы требовали возмещения в 69 миллионов.Беверли Шоттенстайн поручила двум внукам заботиться о ее состоянии около 15 лет назад. Эван и Ави, которым сейчас 39 и 33 года, управляли примерно 80 миллионами долларов из ее капитала.Как заявили юристы миллионерши, внуки совершали от ее имени рискованные сделки и делали долговременные вложения в сложные финансовые инструменты, которые не подходят для 90-летнего инвестора. Без разрешения бабушки они проводили всевозможные операции, чтобы получить максимальные комиссионные. Кроме того, внуков обвиняли в мошенничестве на миллион долларов с кредитной карты Беверли Шоттенстайн и в подделке по крайней мере одного финансового документа за ее подписью. Возможные преступления братьев арбитраж не рассматривал, но, по данным агентства, они уже заинтересовали и прокуроров в Нью-Йорке. Сама Беверли Шоттенстайн до того, как потребовать от внуков возмещения, примерно год вела дневник, в котором отмечала все возможные финансовые злоупотребления.Банк J. P. Morgan, где работали Эван и Ави Шоттенстайны, постарался откреститься от дела, заявив, что не имеет отношения к "семейной мыльной опере". Однако братьев-консультантов банк уволил, хотя и заплатил за их представительство в суде.Родственники миллионерши разделились в вопросе о том, справедлив ли ее иск. Сын Беверли, отец Эвана и Ави, требовал "не выносить сор из избы" и даже добился письменного заявления о том, что у нее нет претензий к внукам и она якобы "разозлилась без причины". Но другие внуки вступились за бабушку и доказывали, что Беверли подписала бумагу об отсутствии претензий под угрозой физического давления.Сама Беверли Шоттенстайн заявила агентству, что считала необходимым восстановить справедливость, прекратить злоупотребления и привлечь к ответственности банк, помогавший распоряжаться ее деньгами."Эти ребята сделали на мне очень много денег. У них с J. P. Morgan не было права заходить так далеко. J. P. Morgan должен был остановить их, но он и сам хорошо зарабатывал", — пояснила Беверли Шоттенстайн."Речь шла не о 25 долларах. Это нужно было сделать", — заключила она.

https://ria.ru/20210127/bezos-1594725541.html

https://ria.ru/20200708/1574066627.html

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флорида, нью-йорк (город), сша, в мире