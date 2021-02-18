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В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
У пассажира такси и водителя в Москве возник конфликт из-за того, что клиент, не желая надевать маску, несколько раз ударил таксиста по голове, рассказал РИА... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:57
2021-02-18T13:57
2021-02-18T13:57
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У пассажира такси и водителя в Москве возник конфликт из-за того, что клиент, не желая надевать маску, несколько раз ударил таксиста по голове, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, 17 февраля в полицию обратился водитель такси. Он рассказал, что при выполнении заказа на северо-западе Москвы у него возник конфликт с пассажиром.По факту происшествия проводится проверка.
https://ria.ru/20210217/taksi-1597774643.html
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москва, общество, происшествия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У пассажира такси и водителя в Москве возник конфликт из-за того, что клиент, не желая надевать маску, несколько раз ударил таксиста по голове, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 17 февраля в полицию обратился водитель такси. Он рассказал, что при выполнении заказа на северо-западе Москвы у него возник конфликт с пассажиром.
"Конфликт возник с мужчиной, который отказывался надеть маску, находясь в салоне машины. Во время конфликта пассажир несколько раз ударил водителя по голове", - сказал собеседник РИА Новости.
По факту происшествия проводится проверка.