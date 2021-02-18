https://ria.ru/20210218/maska-1598007330.html

В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску

В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску

У пассажира такси и водителя в Москве возник конфликт из-за того, что клиент, не желая надевать маску, несколько раз ударил таксиста по голове, рассказал РИА... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:57

2021-02-18T13:57

2021-02-18T13:57

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У пассажира такси и водителя в Москве возник конфликт из-за того, что клиент, не желая надевать маску, несколько раз ударил таксиста по голове, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, 17 февраля в полицию обратился водитель такси. Он рассказал, что при выполнении заказа на северо-западе Москвы у него возник конфликт с пассажиром.По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20210217/taksi-1597774643.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, происшествия