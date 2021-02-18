https://ria.ru/20210218/manevry-1598047387.html
МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру
МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру
Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:29
2021-02-18T16:29
2021-02-18T17:59
москва
россия
мария захарова
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598064834_0:122:2911:1759_1920x0_80_0_0_dd24617c957486f47a22fdade4426093.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов. На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".
https://ria.ru/20210217/nato-1597922762.html
https://ria.ru/20210211/more-1596919260.html
москва
россия
черное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598064834_319:0:2664:1759_1920x0_80_0_0_da0004ca11fbf54f5459b4c515c9be54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мария захарова, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Маневры американского флота в Черном море
вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
на брифинге.
"Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.
Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.
На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.
Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".