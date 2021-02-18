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МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру
МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру
Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:29
2021-02-18T17:59
москва
россия
мария захарова
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов. На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".
https://ria.ru/20210217/nato-1597922762.html
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москва, россия, мария захарова, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру

16:29 18.02.2021 (обновлено: 17:59 18.02.2021)
 
© REUTERS / Murad SezerЭсминец ВМС США "Портер" в проливе Босфор
Эсминец ВМС США Портер в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© REUTERS / Murad Sezer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 21:26
Столтенберг заявил о значительном усилении НАТО на восточном направлении
Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.
На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.
Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".
Эсминец ВМС США Портер во время дозаправки в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Посольство России призвало США не "бряцать оружием" на Черном море
 
МоскваРоссияМария ЗахароваЧерное мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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