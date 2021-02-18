https://ria.ru/20210218/manevry-1598047387.html

МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру

МИД назвал маневры США в Черном море угрозой миру

Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:29

2021-02-18T16:29

2021-02-18T17:59

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Маневры американского флота в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — добавила дипломат.Захарова подчеркнула, что учения имеют антироссийскую направленность.На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма". Он добавил, что за последнее время в регионе находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом.Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией в Черном море с участием эсминца и двух разведывательных самолетов. На это отреагировало посольство России в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских военных "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов".

https://ria.ru/20210217/nato-1597922762.html

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москва, россия, мария захарова, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире