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И.о. главы НАСА назвал задачу высадки на Луну в 2024 году невыполнимой
И.о. главы НАСА назвал задачу высадки на Луну в 2024 году невыполнимой
Задача высадки американских астронавтов на Луну в 2024 году может быть нереалистична, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Стив Джурчик. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:23
2021-02-18T17:23
луна
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Задача высадки американских астронавтов на Луну в 2024 году может быть нереалистична, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Стив Джурчик."Цель высадки на Луну в 2024 году может быть более не реалистичной из-за распределения средств в последние два года, которые не дали достаточно финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу с точки зрения максимально эффективного пути вперед", - приводит его слова ресурс ArsTechnica.Он подтвердил, что новая администрация США в принципе поддерживает программу высадки на Луну и намерена продолжить ее реализацию.США объявили о планах создания окололунной станции в рамках реализации программы Artemis. Ее главной целью было названо возвращение человека на Луну и обеспечение постоянного присутствия на лунной орбите для подготовки более длительных и удаленных полетов в космос. Согласно заявленной НАСА при президенте Дональде Трампе цели, возвращение американских астронавтов на лунную поверхность должно состояться в 2024 году. Эксперты считают этот срок нереалистичным и ожидают от администрации Джо Байдена пересмотра графика лунной программы.
https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html
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луна, космос - риа наука, наса, джо байден, сша

И.о. главы НАСА назвал задачу высадки на Луну в 2024 году невыполнимой

17:23 18.02.2021
 
© NASA / Joel KowskyИсполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик
Исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© NASA / Joel Kowsky
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Задача высадки американских астронавтов на Луну в 2024 году может быть нереалистична, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Стив Джурчик.
"Цель высадки на Луну в 2024 году может быть более не реалистичной из-за распределения средств в последние два года, которые не дали достаточно финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу с точки зрения максимально эффективного пути вперед", - приводит его слова ресурс ArsTechnica.
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Он подтвердил, что новая администрация США в принципе поддерживает программу высадки на Луну и намерена продолжить ее реализацию.
США объявили о планах создания окололунной станции в рамках реализации программы Artemis. Ее главной целью было названо возвращение человека на Луну и обеспечение постоянного присутствия на лунной орбите для подготовки более длительных и удаленных полетов в космос. Согласно заявленной НАСА при президенте Дональде Трампе цели, возвращение американских астронавтов на лунную поверхность должно состояться в 2024 году. Эксперты считают этот срок нереалистичным и ожидают от администрации Джо Байдена пересмотра графика лунной программы.
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