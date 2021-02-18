https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html

Генконструктор раскрыл детали полета российских космонавтов на Луну

Генконструктор раскрыл детали полета российских космонавтов на Луну

Российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:06

2021-02-18T12:06

2021-02-18T12:06

хочу стать космонавтом

россия

земля

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153318/35/1533183551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1e0c561a0e2e1acc01972617c8e54531.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного комплекса, рассказал в интервью РИА Новости генконструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов."Предварительной программой предусмотрен промежуток между пусками. Экипаж лунной экспедиции будет ожидать сборки лунного перелетного комплекса, находясь на Международной космической станции или российской национальной орбитальной станции. Это будет пересадочный узел по дороге к Луне", - рассказал он.Так, Кузнецов прокомментировал сложности, которые возникают при отказе от использования сверхтяжелой ракеты, которая может отправить миссию к Луне одним пуском, и использования нескольких пусков менее грузоподъемных ракет "Ангара" для этих целей. Трудность заключается в наличии в перспективе только двух стартовых площадок для ракет "Ангара" - в Плесецке и на Восточном, а под "Ангару-А5В" стартовая площадка будет только на Восточном.В настоящее время эксплуатация МКС планируется до 2024 года. Ведутся переговоры по продлению ее работы до 2028-2030 годов. Россия рассматривает возможность пересмотра своего участия в проекте МКС и создания своей национальной станции.В декабре из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара". Речь идет о применении ракет-носителей "Ангара-А5В" и "Ангара-А5М". Однако на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания не отказываются, а откладывают до 2032 года.Использование сверхтяжелой ракеты – не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. Предполагалось, что две "Ангары" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне. Для посадки на Луну требуется уже четыре старта "Ангары".

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

https://ria.ru/20210212/prizemlenie-1597223221.html

россия

земля

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)