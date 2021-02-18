Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210218/lukyanenko-1597805910.html
Выходит роман, который Сергей Лукьяненко не мог закончить десять лет
Выходит роман, который Сергей Лукьяненко не мог закончить десять лет
Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T06:25
2021-02-18T09:53
культура
любовь толкалина
яндекс.музыка
книги
новости культуры
олег тактаров
федор добронравов
сергей лукьяненко
аст (издательство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804126_0:375:959:914_1920x0_80_0_0_78f03481daa76f44c0ead2b5d1a1120d.png
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Автор начал работать над книгой больше десяти лет назад. Первые главы выкладывались еще на его странице в "Живом журнале" в 2009 году, но затем писатель отложил почти готовый текст в сторону – "отстаиваться и дозревать".Аудиосериал "Ловец видений" с участием Дмитрия Харатьяна, Игоря Петренко, Любови Толкалиной, Федора Добронравова, Дмитрия Дюжева и Олега Тактарова, охвативший только треть романа, ранее вышел на "Яндекс.Музыке".Поклонники настойчиво просили автора, рассказать, что будет дальше. "В конце концов, в декабре Лукьяненко принялся выкладывать продолжение романа по частям на электронных площадках и всего за месяц дописал текст, работу над которым начал более десяти лет назад", - уточнили в издательстве.Действие романа разворачивается в Стране Снов. Главный герой Григ способен путешествовать по ней осознанно. Снотворцы могут влиять на происходящее в этом мире и их могуществу нет предела, но они враждуют между собой.
https://ria.ru/20190110/1549189004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804126_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_8698b059be1a02498e8f7cdebc017781.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь толкалина, яндекс.музыка, книги, новости культуры, олег тактаров, федор добронравов, сергей лукьяненко, аст (издательство), дмитрий харатьян

Выходит роман, который Сергей Лукьяненко не мог закончить десять лет

06:25 18.02.2021 (обновлено: 09:53 18.02.2021)
 
© АСТОбложка романа Сергея Лукьяненко "Ловец видений"
Обложка романа Сергея Лукьяненко Ловец видений - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© АСТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Автор начал работать над книгой больше десяти лет назад. Первые главы выкладывались еще на его странице в "Живом журнале" в 2009 году, но затем писатель отложил почти готовый текст в сторону – "отстаиваться и дозревать".
Аудиосериал "Ловец видений" с участием Дмитрия Харатьяна, Игоря Петренко, Любови Толкалиной, Федора Добронравова, Дмитрия Дюжева и Олега Тактарова, охвативший только треть романа, ранее вышел на "Яндекс.Музыке".
Поклонники настойчиво просили автора, рассказать, что будет дальше. "В конце концов, в декабре Лукьяненко принялся выкладывать продолжение романа по частям на электронных площадках и всего за месяц дописал текст, работу над которым начал более десяти лет назад", - уточнили в издательстве.
Действие романа разворачивается в Стране Снов. Главный герой Григ способен путешествовать по ней осознанно. Снотворцы могут влиять на происходящее в этом мире и их могуществу нет предела, но они враждуют между собой.
Писатель Сергей Лукьяненко - РИА Новости, 1920, 10.01.2019
10 января 2019, 15:37Культура
Лукьяненко рассказал о завершении серии книг о "Дозорах"
 
КультураЛюбовь ТолкалинаЯндекс.МузыкаКнигиНовости культурыОлег ТактаровФедор ДобронравовСергей ЛукьяненкоАСТ (издательство)Дмитрий Харатьян
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Президент Польши выразил протест против приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
Лента новостейМолния