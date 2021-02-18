https://ria.ru/20210218/lukyanenko-1597805910.html
Выходит роман, который Сергей Лукьяненко не мог закончить десять лет
Выходит роман, который Сергей Лукьяненко не мог закончить десять лет
Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T06:25
2021-02-18T06:25
2021-02-18T09:53
культура
любовь толкалина
яндекс.музыка
книги
новости культуры
олег тактаров
федор добронравов
сергей лукьяненко
аст (издательство)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Автор начал работать над книгой больше десяти лет назад. Первые главы выкладывались еще на его странице в "Живом журнале" в 2009 году, но затем писатель отложил почти готовый текст в сторону – "отстаиваться и дозревать".Аудиосериал "Ловец видений" с участием Дмитрия Харатьяна, Игоря Петренко, Любови Толкалиной, Федора Добронравова, Дмитрия Дюжева и Олега Тактарова, охвативший только треть романа, ранее вышел на "Яндекс.Музыке".Поклонники настойчиво просили автора, рассказать, что будет дальше. "В конце концов, в декабре Лукьяненко принялся выкладывать продолжение романа по частям на электронных площадках и всего за месяц дописал текст, работу над которым начал более десяти лет назад", - уточнили в издательстве.Действие романа разворачивается в Стране Снов. Главный герой Григ способен путешествовать по ней осознанно. Снотворцы могут влиять на происходящее в этом мире и их могуществу нет предела, но они враждуют между собой.
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РИА Новости
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любовь толкалина, яндекс.музыка, книги, новости культуры, олег тактаров, федор добронравов, сергей лукьяненко, аст (издательство), дмитрий харатьян
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Ловец видений" выйдет в издательстве АСТ в марте текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Автор начал работать над книгой больше десяти лет назад. Первые главы выкладывались еще на его странице в "Живом журнале" в 2009 году, но затем писатель отложил почти готовый текст в сторону – "отстаиваться и дозревать".
Аудиосериал "Ловец видений" с участием Дмитрия Харатьяна, Игоря Петренко, Любови Толкалиной, Федора Добронравова, Дмитрия Дюжева и Олега Тактарова, охвативший только треть романа, ранее вышел на "Яндекс.Музыке".
Поклонники настойчиво просили автора, рассказать, что будет дальше. "В конце концов, в декабре Лукьяненко принялся выкладывать продолжение романа по частям на электронных площадках и всего за месяц дописал текст, работу над которым начал более десяти лет назад", - уточнили в издательстве.
Действие романа разворачивается в Стране Снов. Главный герой Григ способен путешествовать по ней осознанно. Снотворцы могут влиять на происходящее в этом мире и их могуществу нет предела, но они враждуют между собой.