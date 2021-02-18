https://ria.ru/20210218/lukashenko-1597974031.html

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о встрече

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о встрече

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля, но... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:39

2021-02-18T11:39

2021-02-18T11:42

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александр лукашенко

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля, но просить на встрече новый кредит на собирается.Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. "Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире