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Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о встрече
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о встрече
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля, но... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:39
2021-02-18T11:42
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля, но просить на встрече новый кредит на собирается.Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. "Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о встрече

11:39 18.02.2021 (обновлено: 11:42 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Российская газета/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Российская газета/POOL
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля, но просить на встрече новый кредит на собирается.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. "Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
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