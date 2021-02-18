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ВТБ Лизинг присоединился к госпрограмме льготного лизинга дорстройтехники
ВТБ Лизинг присоединился к госпрограмме льготного лизинга дорстройтехники
ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:56
2021-02-18T19:56
втб лизинг
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%, сообщает ВТБ.Субсидия распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины отечественного производства не старше трех лет, которые соответствуют требованиям Минпромторга.Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, Республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.В 2021 году на госпрограмму льготного лизинга дорожно-строительной техники выделены 2,57 миллиарда рублей. По оценкам Минпромторга, это позволит реализовать порядка 3,5 тысяч машин, отмечается в сообщении.
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втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг присоединился к госпрограмме льготного лизинга дорстройтехники

19:56 18.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%, сообщает ВТБ.
Субсидия распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины отечественного производства не старше трех лет, которые соответствуют требованиям Минпромторга.
Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, Республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.
"Государственные программы поддержки лизинга крайне важны для российского бизнеса. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, и многие из них ждали, когда смогут воспользоваться субсидией Минпромторга для ее приобретения. Теперь мы можем предложить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям еще более выгодные условия для обновления и пополнения своих парков и рассчитываем увеличить свой портфель в этом сегменте", - приводятся в сообщении комментарий генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
В 2021 году на госпрограмму льготного лизинга дорожно-строительной техники выделены 2,57 миллиарда рублей. По оценкам Минпромторга, это позволит реализовать порядка 3,5 тысяч машин, отмечается в сообщении.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:11
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
 
ВТБ ЛизингВТБНовости компаний - Экономика
 
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