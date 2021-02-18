https://ria.ru/20210218/lizing-1598087001.html

ВТБ Лизинг присоединился к госпрограмме льготного лизинга дорстройтехники

ВТБ Лизинг присоединился к госпрограмме льготного лизинга дорстройтехники

ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:56

2021-02-18T19:56

2021-02-18T19:56

втб лизинг

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВТБ Лизинг начал заключать сделки по госпрограмме субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%, сообщает ВТБ.Субсидия распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины отечественного производства не старше трех лет, которые соответствуют требованиям Минпромторга.Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, Республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.В 2021 году на госпрограмму льготного лизинга дорожно-строительной техники выделены 2,57 миллиарда рублей. По оценкам Минпромторга, это позволит реализовать порядка 3,5 тысяч машин, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210125/lizing-1594524821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб лизинг, втб, новости компаний - экономика