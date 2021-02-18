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Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова
Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:43
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Следственный орган пока не раскрывает фабулу уголовного дела.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", расследование против Левакова связано со злоупотреблениями в сфере закупок. Он был заместителем директора макрорегионального филиала "Центр" — техническим директором. Не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года.
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москва, россия, ростелеком, происшествия

Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова

15:43 18.02.2021 (обновлено: 18:56 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков в Басманном суде Москвы. Кадр видео
Экс-топ-менеджер Ростелекома Андрей Леваков в Басманном суде Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Левакова А. К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК Российской Федерации (взятка в особо крупном размере. — Прим. ред.), до 17 апреля 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Следственный орган пока не раскрывает фабулу уголовного дела.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", расследование против Левакова связано со злоупотреблениями в сфере закупок. Он был заместителем директора макрорегионального филиала "Центр" — техническим директором. Не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года.
Олег Извеков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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