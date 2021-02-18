https://ria.ru/20210218/levakov-1598036178.html

Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова

Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:43

2021-02-18T15:43

2021-02-18T18:56

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россия

ростелеком

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Следственный орган пока не раскрывает фабулу уголовного дела.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", расследование против Левакова связано со злоупотреблениями в сфере закупок. Он был заместителем директора макрорегионального филиала "Центр" — техническим директором. Не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года.

https://ria.ru/20210218/chelyabinsk-1597999255.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, ростелеком, происшествия