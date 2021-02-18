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Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств
Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств
Провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом "360" рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T05:30
2021-02-18T12:05
ирина булыгина
россия
здоровье
медицина
общество
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Раскрыта опасность дешевых аналогов лекарств
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом "360" рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств.Однако, добавила провизор, бренд нельзя сравнивать с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться. По ее словам, эти вещества чаще всего разрабатываются и испытываются самими производителями.При этом, отметила она, производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь и через какое-то время вывелся из организма. После чего считается, что лекарство действует, но никто не проводит исследование терапевтической эквивалентности оригинальному препарату.Собеседница телеканала уточнила, что дженерики можно принимать, например, при головной боли, но при хронических заболеваниях лучше использовать оригинальные лекарства. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.
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ирина булыгина, россия, здоровье, медицина, общество

Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств

05:30 18.02.2021 (обновлено: 12:05 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом "360" рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств.

"За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море", — сказала она.

Однако, добавила провизор, бренд нельзя сравнивать с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться. По ее словам, эти вещества чаще всего разрабатываются и испытываются самими производителями.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность, или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени", — пояснила Булыгина.

При этом, отметила она, производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь и через какое-то время вывелся из организма. После чего считается, что лекарство действует, но никто не проводит исследование терапевтической эквивалентности оригинальному препарату.
Собеседница телеканала уточнила, что дженерики можно принимать, например, при головной боли, но при хронических заболеваниях лучше использовать оригинальные лекарства. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.
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