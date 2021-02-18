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Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Опасность схода лавин угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря, ранее она отмечалась выше 1,5-2 тысяч метров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:03
2021-02-18T09:42
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опасность схода лавин угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря, ранее она отмечалась выше 1,5-2 тысяч метров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, такая ситуация связан с тем, что в регион проник холодный воздух и вступил во взаимодействие с теплыми воздушными массами, наблюдавшимися в регионе.
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туризм, новости - туризм, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, сочи, общество

Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи

02:03 18.02.2021 (обновлено: 09:42 18.02.2021)
 
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опасность схода лавин угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря, ранее она отмечалась выше 1,5-2 тысяч метров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Впервые прогнозируется, что лавиноопасность в горах Сочи выше 500 метров, раньше была выше 2 тысяч метров, 1,5 тысячи метров. Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше 1 тысячи метров уже лавиноопасно. Дело в том, что нижний край лыжных спусков находится на высоте 800-900 метров, а начинается с 2000 тысяч… Пока эта ситуация до воскресенья и даже до понедельника", - сказал Вильфанд.

По словам ученого, такая ситуация связан с тем, что в регион проник холодный воздух и вступил во взаимодействие с теплыми воздушными массами, наблюдавшимися в регионе.
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