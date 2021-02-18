Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи

"Впервые прогнозируется, что лавиноопасность в горах Сочи выше 500 метров, раньше была выше 2 тысяч метров, 1,5 тысячи метров. Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше 1 тысячи метров уже лавиноопасно. Дело в том, что нижний край лыжных спусков находится на высоте 800-900 метров, а начинается с 2000 тысяч… Пока эта ситуация до воскресенья и даже до понедельника", - сказал Вильфанд.