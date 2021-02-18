https://ria.ru/20210218/laviny-1597936555.html
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Опасность схода лавин угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря, ранее она отмечалась выше 1,5-2 тысяч метров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:03
2021-02-18T02:03
2021-02-18T09:42
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опасность схода лавин угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря, ранее она отмечалась выше 1,5-2 тысяч метров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, такая ситуация связан с тем, что в регион проник холодный воздух и вступил во взаимодействие с теплыми воздушными массами, наблюдавшимися в регионе.
https://ria.ru/20210217/sochi-1597856548.html
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