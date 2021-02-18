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Названы лучшие курорты России для катания на сноуборде
Названы лучшие курорты России для катания на сноуборде
Туристический портал представил рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде в этом году, в первую тройку вошли Сочи, Кемеровская область и... РИА Новости, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Туристический портал представил рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде в этом году, в первую тройку вошли Сочи, Кемеровская область и Татарстан, сообщает ТурСтат. Список составлен по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч пользователей в январе и феврале 2021 года.В десятку курортов России для катания на сноуборде вошли "Роза Хутор" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Свияжские холмы в Татарстане. За них проголосовали 16, 16 и 10 процентов респондентов соответственно.Остальные места в рейтинге заняли Сорочаны и Волен/Степаново в Подмосковье, Хибины в Мурманской области, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Игора в Ленобласти, Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области.По данным портала, на сноуборде в России катается более трех миллионов человек, а российские спортсмены побеждают на международных соревнованиях в слоупстайле (выполнение серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах), параллельном гигантском слаломе (два спортсмена одновременно стартуют на двух расположенных рядом на одном склоне трассах с перепадом высот от 120 до 200 метров) и биг-эйр (сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки).
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Туристический портал представил рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде в этом году, в первую тройку вошли Сочи, Кемеровская область и Татарстан, сообщает ТурСтат.
Список составлен по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч пользователей в январе и феврале 2021 года.
В десятку курортов России для катания на сноуборде вошли "Роза Хутор" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Свияжские холмы в Татарстане. За них проголосовали 16, 16 и 10 процентов респондентов соответственно.
Остальные места в рейтинге заняли Сорочаны и Волен/Степаново в Подмосковье, Хибины в Мурманской области, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Игора в Ленобласти, Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области.
По данным портала, на сноуборде в России катается более трех миллионов человек, а российские спортсмены побеждают на международных соревнованиях в слоупстайле (выполнение серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах), параллельном гигантском слаломе (два спортсмена одновременно стартуют на двух расположенных рядом на одном склоне трассах с перепадом высот от 120 до 200 метров) и биг-эйр (сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки).