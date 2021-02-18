Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/krym-1598019725.html
В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой
В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой
Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что региональные власти полностью контролируют водоснабжение. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:30
2021-02-18T17:56
россия
днепр (город)
владимир константинов
украина
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532635_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_da2bb2fdfb8e10554d1528458f6f5308.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что региональные власти полностью контролируют водоснабжение."Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим", — отметил спикер.По его словам, на полуострове идут масштабные работы и реализуется федеральный план по обеспечению устойчивого водоснабжения. В частности, в Симферополе эта проблема решается за счет подземных источников."Сегодня &lt;…&gt; от красной черты мы отошли. Пока находимся в режиме экономии, но поступления воды из различных источников больше, чем потребления. Мы начинаем формировать определенный запас. Я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю", — сказал Константинов.Помимо этого, для долгосрочного решения проблемы водоснабжения на полуострове строятся опреснительные установки. Их будут использовать как резервные мощности в засушливые годы.Константинов добавил, что поставки воды с Украины уже не нужны."К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна", — отметил он.Спикер парламента заявил, что сейчас в Днепр на Украине сбрасывают нечистоты, а санитарные нормы не соблюдаются. Константинов рассказал, что поступавшую по этому каналу воду использовали для сельскохозяйственных целей, поскольку Крым обеспечивал до 30 процентов риса.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Киев остановил подачу. Проблему решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за редких дождей. Из-за дефицита воды в некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, а в Симферополе водоснабжение пришлось переориентировать на артезианские источники. Федеральное правительство подготовило комплексный план по решению этой проблемы. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210218/krym-1597956442.html
https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html
https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html
россия
днепр (город)
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6832220cf226eec4fb4507946185d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, днепр (город), владимир константинов, украина, республика крым

В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой

14:30 18.02.2021 (обновлено: 17:56 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что региональные власти полностью контролируют водоснабжение.
"Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим", — отметил спикер.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 10:22
Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
По его словам, на полуострове идут масштабные работы и реализуется федеральный план по обеспечению устойчивого водоснабжения. В частности, в Симферополе эта проблема решается за счет подземных источников.
"Сегодня <…> от красной черты мы отошли. Пока находимся в режиме экономии, но поступления воды из различных источников больше, чем потребления. Мы начинаем формировать определенный запас. Я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю", — сказал Константинов.
Помимо этого, для долгосрочного решения проблемы водоснабжения на полуострове строятся опреснительные установки. Их будут использовать как резервные мощности в засушливые годы.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 08:38
В Госдуме назвали возведение дамбы для недопуска воды в Крым варварством
Константинов добавил, что поставки воды с Украины уже не нужны.
"К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна", — отметил он.
Спикер парламента заявил, что сейчас в Днепр на Украине сбрасывают нечистоты, а санитарные нормы не соблюдаются. Константинов рассказал, что поступавшую по этому каналу воду использовали для сельскохозяйственных целей, поскольку Крым обеспечивал до 30 процентов риса.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Киев остановил подачу. Проблему решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за редких дождей. Из-за дефицита воды в некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, а в Симферополе водоснабжение пришлось переориентировать на артезианские источники. Федеральное правительство подготовило комплексный план по решению этой проблемы. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 22:05
В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров
 
РоссияДнепр (город)Владимир КонстантиновУкраинаРеспублика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния