https://ria.ru/20210218/krym-1598019725.html

В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой

В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой

Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что региональные власти полностью контролируют водоснабжение. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:30

2021-02-18T14:30

2021-02-18T17:56

россия

днепр (город)

владимир константинов

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что региональные власти полностью контролируют водоснабжение."Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим", — отметил спикер.По его словам, на полуострове идут масштабные работы и реализуется федеральный план по обеспечению устойчивого водоснабжения. В частности, в Симферополе эта проблема решается за счет подземных источников."Сегодня <…> от красной черты мы отошли. Пока находимся в режиме экономии, но поступления воды из различных источников больше, чем потребления. Мы начинаем формировать определенный запас. Я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю", — сказал Константинов.Помимо этого, для долгосрочного решения проблемы водоснабжения на полуострове строятся опреснительные установки. Их будут использовать как резервные мощности в засушливые годы.Константинов добавил, что поставки воды с Украины уже не нужны."К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна", — отметил он.Спикер парламента заявил, что сейчас в Днепр на Украине сбрасывают нечистоты, а санитарные нормы не соблюдаются. Константинов рассказал, что поступавшую по этому каналу воду использовали для сельскохозяйственных целей, поскольку Крым обеспечивал до 30 процентов риса.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Киев остановил подачу. Проблему решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за редких дождей. Из-за дефицита воды в некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, а в Симферополе водоснабжение пришлось переориентировать на артезианские источники. Федеральное правительство подготовило комплексный план по решению этой проблемы. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210218/krym-1597956442.html

https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

россия

днепр (город)

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, днепр (город), владимир константинов, украина, республика крым