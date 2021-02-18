Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
10:22 18.02.2021 (обновлено: 11:39 18.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным проектом, который не повлияет на устойчивое водоснабжение полуострова.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом сам факт водной блокады является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова, считает глава Крыма. По словам Аксенова, виновные в организации и исполнении этого должны понести заслуженное наказание. Он также высказал мнение, что проект сооружения дамбы лишь очередной способ растаскивания бюджетных средств.
"Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", каким был так называемый "европейский вал" экс-премьера Яценюка", — добавил Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введено режимное водоснабжение домов, а Симферополь в основном переориентирован на артезианские источники.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".