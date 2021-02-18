https://ria.ru/20210218/krym-1597956442.html

Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:22

2021-02-18T10:22

2021-02-18T11:39

россия

антон кориневич

днепр (город)

владимир путин

севастополь

оон

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным проектом, который не повлияет на устойчивое водоснабжение полуострова.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.При этом сам факт водной блокады является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова, считает глава Крыма. По словам Аксенова, виновные в организации и исполнении этого должны понести заслуженное наказание. Он также высказал мнение, что проект сооружения дамбы лишь очередной способ растаскивания бюджетных средств.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введено режимное водоснабжение домов, а Симферополь в основном переориентирован на артезианские источники.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/krym-1597947748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/yanukovich-1597944773.html

https://ria.ru/20210217/evromaydan-1597928189.html

россия

днепр (город)

севастополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон кориневич, днепр (город), владимир путин, севастополь, оон, сергей аксенов (политик), республика крым, украина