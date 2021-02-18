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Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:22
2021-02-18T11:39
россия
антон кориневич
днепр (город)
владимир путин
севастополь
оон
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным проектом, который не повлияет на устойчивое водоснабжение полуострова.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.При этом сам факт водной блокады является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова, считает глава Крыма. По словам Аксенова, виновные в организации и исполнении этого должны понести заслуженное наказание. Он также высказал мнение, что проект сооружения дамбы лишь очередной способ растаскивания бюджетных средств.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введено режимное водоснабжение домов, а Симферополь в основном переориентирован на артезианские источники.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/krym-1597947748.html
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россия, антон кориневич, днепр (город), владимир путин, севастополь, оон, сергей аксенов (политик), республика крым, украина

Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

10:22 18.02.2021 (обновлено: 11:39 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным проектом, который не повлияет на устойчивое водоснабжение полуострова.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
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"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом сам факт водной блокады является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова, считает глава Крыма. По словам Аксенова, виновные в организации и исполнении этого должны понести заслуженное наказание. Он также высказал мнение, что проект сооружения дамбы лишь очередной способ растаскивания бюджетных средств.
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"Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", каким был так называемый "европейский вал" экс-премьера Яценюка", — добавил Аксенов.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введено режимное водоснабжение домов, а Симферополь в основном переориентирован на артезианские источники.
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Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияАнтон КориневичДнепр (город)Владимир ПутинСевастопольООНСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраина
 
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