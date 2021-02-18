https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html

В Госдуме назвали возведение дамбы для недопуска воды в Крым варварством

В Госдуме назвали возведение дамбы для недопуска воды в Крым варварством

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу на... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:38

2021-02-18T08:38

2021-02-18T12:50

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.По его словам, перекрытием поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу прежде всего экологический вред был нанесен Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель."Киевские власти действуют по принципу "отморожу уши назло маме", — сказал депутат.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html

https://ria.ru/20210209/voda-1596632033.html

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россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым