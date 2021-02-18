Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/krym-1597938043.html
В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T04:08
2021-02-18T10:32
россия
антон кориневич
владимир бобков
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:343:2732:1880_1920x0_80_0_0_cadac239f200cc822fce582d151f7c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.Ранее такие планы озвучил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст.По словам парламентария, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы."Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор", — считает Бобков.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
https://ria.ru/20210202/krym-1595696040.html
россия
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd78371fcc6b7051f6950b38d7641b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон кориневич, владимир бобков, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, политика

В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион

04:08 18.02.2021 (обновлено: 10:32 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.
Ранее такие планы озвучил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст.

"В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. <...> Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы.
"Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор", — считает Бобков.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 16:02
В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой
 
РоссияАнтон КориневичВладимир БобковВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
Лента новостейМолния