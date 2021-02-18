https://ria.ru/20210218/krym-1597938043.html

В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион

В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T04:08

2021-02-18T04:08

2021-02-18T10:32

россия

антон кориневич

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владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.Ранее такие планы озвучил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст.По словам парламентария, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы."Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор", — считает Бобков.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.

https://ria.ru/20210202/krym-1595696040.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

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россия, антон кориневич, владимир бобков, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, политика