В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
04:08 18.02.2021 (обновлено: 10:32 18.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.
Ранее такие планы озвучил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст.
"В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. <...> Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы.
"Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор", — считает Бобков.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
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