https://ria.ru/20210218/krov-1597929384.html

Врач Кулинкович объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови

Врач Кулинкович объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови

Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID. Так, исследователи выясняют, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T01:11

2021-02-18T01:11

2021-02-18T10:29

анна кулинкович

европейский медицинский центр

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

кровь

общество

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Врач объяснил, как взаимосвязаны тяжесть COVID и группа крови

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID. Так, исследователи выясняют, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания, рассказала агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.По ее словам, данные проведенных исследований еще не позволяют делать однозначные выводы, хотя работы показывают наличие определенных тенденций.Она добавляет, что сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой."В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются", — заключила Кулинкович.

https://ria.ru/20210217/kovid-1597854619.html

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анна кулинкович, европейский медицинский центр, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, кровь, общество